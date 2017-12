5 marques écolo qui nous font craquer

ECOLOGIE - Et si on recyclait nos vieux pneus, jeans ou encores nos déchets en objets design? Quand consommer devient un geste pour la planète, on se laisse séduire par les griffes qui ont su faire de l'écologie leur marque de fabrique. Voici 5 marques qui ont décidé de marier éthique et esthétique, en nous offrant des créations à la fois originales, ludiques et tendance.

Djeann

Recycler vos vieux jeans en tapis design, tout en aidant les tisseuses d'un petit village berbère vivant dans la précarité, ça vous dit? C'est le défi relevé par Anne Bénédicte Vincent. Cette designer française a fondé Djeann en 2012, et s'est inspirée des célèbres tapis boucharouite, confectionnés à partir de tissus de récupération pour réaliser ses créations en jeans.

Le temps des #vacances est venu.... place à la #creation #newcollection #newinspiration #handmade #djeann #rugdesign #marrakech Et opslag delt af Anne Bénédicte Dorbe Vincent (@tapis_djeann) den 2. Aug 2017 kl. 3:31 PDT

Upcyclemo

Sensible aux enjeux environnementaux, Mohamed Khattou, fondateur de la marque Upcyclemo, offre une seconde vie à des pneus devenus obsolètes en les transformant en mobilier et objets déco. Une fois lavés, traités et débarrassés de l'odeur, la marque transforme les vieux pneus en chaises, tables, boîtes, mobiliers d'extérieur ou encore sacs, miroirs et boîtes, le tout réalisé à la main par des artisans de la région de Tiznit. Acronyme de Upcycling et de Mohamed, Upcyclemo prouve que le recyclage n'a (presque) aucune limite.

Koun

Créée par Ressourc'In, une entreprise sociale marocaine d'insertion, Koun confectionne des accessoires de mode et objets déco à partir de déchets recyclés, tout en formant et en insérant professionnellement des jeunes et des femmes en situation précaire. Canettes, journaux, bouteilles, bidons, bouchons, sacs en plastiques… la marque transforme en objet design tout ce qui lui passe sous la main. Ainsi, votre emballage de biscuit se métamorphose en tabouret, en luminaire ou encore en sac dans un esprit ethnique-chic terriblement stylé.

Koun 100% Moroccan design #maison #fashion #koun #recycling #fraiche #couleur Et opslag delt af Koun_Maroc (@koun_maroc) den 16. Okt 2017 kl. 5:04 PDT

Alinfini

Transformer des sangles de ceintures de sécurité en robes, sacs et accessoires, tel est le credo de Sandrine Dole, créatrice de la marque Alinfini. Basée à Marrakech, la marque décline la ceinture de sécurité en créations surprenantes avec, en prime, une finition digne des plus grandes maisons de couture. Le noir satiné emblématique des sangles automobiles, se métamorphose ainsi au gré des envies en objets sobres, intemporels et indémodable.

Collection "Ecrin" L #seatbelt #upcycling #handicraft #ecodesign #fashion #morocco #bag Et opslag delt af Sandrine Dole (@alinfini2012) den 23. Aug 2016 kl. 1:22 PDT

Maykech

Fondée par Lina Benqassmi, une jeune marocaine de 23 ans installée à Montréal, Maykesh reprend les codes de la couture traditionnelle marocaine pour donner naissance à des créations originales et "ecofriendly", conçues pour promouvoir et rendre hommage à la culture ancestrale du royaume. Ses créations mode réalisées à partir de chutes de tissus du Maroc qui, autrement, se seraient retrouvés aux rebuts, allient modernité et tradition, la touche écologique en prime. Toutes les composantes du vêtement sont ainsi récupérées et travaillées, y compris les sfifa. Pantalons palazzo, gandouras, robes... Une marque de plus qui joint avec brio l'utile à l'agréable.