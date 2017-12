La princesse Lalla Salma préside une cérémonie d'hommage à la mémoire de l'artiste Mohamed Amine Demnati

ACTIVITÉS ROYALES - La princesse Lalla Salma a présidé, mardi soir au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain (MMVI) de Rabat, une cérémonie d'hommage à la mémoire de l’artiste Mohamed Amine Demnati.

Lors de cette cérémonie tenue sous le haut patronage du roi Mohammed VI, à l’occasion du 46e anniversaire de la disparition de Mohamed Amine Demnati et de la publication du beau-livre "Amine Demnati, vingt-neuf printemps, un été", Lalla Salma a visité l'exposition de quelques œuvres de l'artiste disparu, avant de se diriger vers l'auditorium.

Cette cérémonie a été marquée par des mots du président de la Fondation nationale des musées du Maroc, Mehdi Qotbi, de l'artiste peintre, historien et critique d'art, Maurice Arama, auteur du beau-livre "Amine Demnati, vingt-neuf printemps, un été" et du frère de l'artiste, Hassan Amine Demnati, qui ont rendu un hommage appuyé au défunt dont l'œuvre "reflète son intelligence, sa sensibilité, sa curiosité vive et son amour pour la vie", rapporte la MAP. La cérémonie a également été marquée par la projection d'un film retraçant sa vie.

A cette occasion, Hassan Amine Demnati a remis le beau-livre "Amine Demnati, vingt-neuf printemps, un été" à la princesse Lalla Salma.

A son arrivée au musée, cette dernière a passé en revue une section des forces auxiliaires qui rendaient les honneurs.

La princesse a été saluée par le ministre de la Culture et de la communication, Mohamed El Aaraj, le Wali de la région de Rabat-Salé- Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Mhidia, le président du conseil régional, Abdessamad Sekkal et le président du conseil communal de Rabat, Mohamed Sadiki.

Lalla Salma a été également saluée par le président du conseil préfectoral de Rabat, Saad Benmbarek, Maurice Arama, Mehdi Qotbi et Hassan Amine Demnati, le directeur du MMVI, Abdelaziz El Idrissi et quelques membres de la fondation nationale des musées.

"Amine Demnati, vingt-neuf printemps, un été"

Artiste plasticien, Amine Demnati s'est initié à l’art de la scène à la fois comme acteur et décorateur. Ses œuvres ont été saluées par les plumes notamment de Gaston Diehl, Kamal Zebdi, Ahmed Sefrioui et Jean Bouret.

Né à Marrakech le 15 janvier 1942, il a suivi ses études primaires et secondaires à Casablanca, où il a intégré, après le Brevet d'études du premier cycle du second degré (BEPC), la section des arts appliqués au collège Mers Sultan. A Paris, il poursuit ses études à l’École des arts appliqués et y organise sa première exposition en 1961. De retour au Maroc, Amine Demnati expose à Rabat, Marrakech et Casablanca, et participe aux débats sur la situation des arts au Maroc et à la création de l’une des premières associations des plasticiens marocains.

Le 10 juillet 1971, faisant partie des invités des célébrations, à Skhirat, du 42e anniversaire de Hassan II, Amine Demnati, alors âgé de 29 ans, a été fauché par une rafale de mitraillette lors de la tentative de coup d'État.