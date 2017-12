SPORT - Nouvel exploit pour Michael Benyahia. À 17 ans, le jeune pilote américain d'origine marocaine vient d'arriver à la première place du podium lors du championnat d'Europe du nord de Formule Renault 2017 (Formula Renault 2.0 NEC), une série de courses dédiée aux jeunes pilotes émergents basés en Europe.

Ses victoires tout au long du championnat cette année lui ont permis de devancer le Belge Gilles Magnus (18 ans) et le Polonais Bartłomiej Mirecki (21 ans) au classement final. Il est le premier pilote du continent africain à remporter ce titre.

Le jeune sportif a reçu un premier trophée pour cet exploit le 7 décembre à l'atelier Renault à Paris, lors d'une cérémonie de remise des prix organisée par Renault Sport. Il recevra son trophée de championnat NEC à Bruxelles le 21 décembre, lors de la soirée annuelle Royal Automobile Club Belgium (RACB) Awards.

"La bataille pour le championnat s'est déroulée jusqu'à la dernière course de la saison à Hockenheim (Allemagne) en octobre, où Benhyahia est arrivé à la neuvième place devant son coéquipier et rival du titre, Gilles Magnus, suffisante pour lui assurer la couronne", indique le site de la Formula Renault 2.0 NEC.

"Je suis très heureux de ce titre! J’ai beaucoup appris cette saison et la bataille a été intense jusqu’à la dernière course. Je me suis battu et j’ai travaillé dur pour ce résultat que je suis très fier d’offrir à mon pays", a déclaré le jeune champion marocain dans un communiqué.

S'il a pu participer à ce championnat européen, c'est que Michael Benyahia, qui a également la nationalité belge, a obtenu une licence française et fait partie de l'équipe de course R-ace GP, basée en France, qui regroupe plusieurs jeunes pilotes européens et américains.

Le pilote, qui s'est classé troisième lors du championnat de France F4 en 2016, participera également le 13 janvier 2018 au premier ePrix de Marrakech, dédié aux voitures de course électriques.

Il a en effet été récemment recruté en Formula E par l'écurie Venturi en tant que pilote de développement, c'est-à-dire pour assister les pilotes et effectuer des essais avant la course. Michael Benyahia devient ainsi le plus jeune pilote au monde impliqué dans ce championnat du monde de Formule 100% électrique.

