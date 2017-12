Voici à quoi ressemble vraiment la vie à deux dans l'intimité

L'amour se cache dans les moments simples et calmes: se câliner dans le lit après une longue journée, s'écrouler devant la télévision ou même percer les boutons de son partenaire.

L'artiste Amanda Oleander a capturé ces instants et bien plus encore à travers ses illustrations qu'elle partage régulièrement sur son compte Instagram. Elle puise l'inspiration dans sa propre relation amoureuse et dans celles de sa famille et ses amis proches.

"On retrouve des situations qui se sont produites au sein de mon couple ou que ma famille et mes amis m'ont racontées", révèle Amanda Oleander au HuffPost. "Ils parlent et, d'un coup, je leur dis: "garde cette idée en tête!" et je la note rapidement avant de l'oublier."

L'artiste, basée à Los Angeles, est en couple avec Joey Rudman depuis plus de deux ans. Elle le considère comme le "plus doux, drôle et bel homme du monde".

Les dessins décalés d'Amanda Oleander sont influencés par des artistes comme Amedeo Modigliani, Alice Neel, Picasso et Tim Burton, mais aussi des dessins animés des années 90 avec lesquels elle a grandi, tels que "Les Razmoket" et "La Famille Delajungle". Elle apprécie également représenter des animaux dans son travail mais elle est davantage fascinée par le comportement humain.

"Je suis captivée par la façon dont les gens se comportent dans l'intimité, peut-on lire sur le compte Instagram de la jeune femme. "Les moments intimes que l'on n'a jamais l'occasion de voir. Ce sont des instants qui ne peuvent pas être documentés parce que s'ils l'étaient, cela altérerait la façon d'agir de la personne. C'est pourquoi je les dessine."

L'artiste souhaite que les gens ressentent quelque chose en découvrant son travail, a-t-elle confié au HuffPost.

"J'espère que ça leur rappellera un moment de leur vie ou que ça évoquera un souvenir. Mais surtout, j'espère que ça les rendra heureux", a-t-elle expliqué.

Pour découvrir un peu plus l'oeuvre d'Amanda Oleander, rendez-vous sur son site internet ou suivez-la sur les réseaux sociaux: Instagram, Twitter et Facebook. Vous pouvez aussi descendre un peu plus bas pour voir certaines de ses meilleures illustrations de relations amoureuses:

Cet article, publié à l'origine sur le HuffPost américain, a été traduit par Justine Beauvais pour le HuffPost.

