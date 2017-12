La plus belle pluie d'étoiles filantes de 2017 visible ce mercredi soir

Ce mercredi 13 décembre dans la soirée, il vous faudra lever les yeux au ciel. Si vous n'êtes pas dans une salle obscure devant le dernier "Star Wars" ou en train de regarder la finale de Danse avec les Stars sur TF1, un tout autre spectacle de "stars" se tiendra juste au-dessus de vous. Au programme: une étoile filante visible par minute.

Cette pluie d'étoiles filantes, connues sous le nom de Géminides, devrait connaître son apogée dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 décembre. Pour Bill Cook, directeur du bureau chargé de l'étude des météores à la NASA, il ne fait aucun doute: cette pluie d'étoiles filantes sera la plus belle de l'année 2017.

Ces "étoiles filantes" comme on les appelle couramment, sont de minuscules débris de météorites laissés dans son sillage par un certain (3200) Phaéton. Sous ce nom quelque peu barbare se cache un gros astéroïde voisin de la Terre, autrement dit, une comète éteinte comme le révèle Bill Cook sur le site de la NASA. Cet astéroïde croise la Terre tous les ans à la mi-décembre et nous offre donc un magnifique spectacle étoilé.

Ce phénomène sera visible à l'œil nu, si vous arrivez à échapper aux nuages et à la lumière des grandes villes. Ensuite, il faudra quelques minutes pour que vos yeux s'habituent à l'obscurité et puissent apercevoir les étoiles filantes tant attendues. Un pic est prévu aux alentours de 2 heures du matin.

