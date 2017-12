Essaouira: un policier prend la fuite après avoir provoqué un accident mortel

ACCIDENT - Un accident de la circulation impliquant une voiture et un triporteur a entraîné la mort d'un jeune homme de 18 ans mardi 12 décembre à Essaouira. Le chauffeur de la voiture qui a provoqué la mort du jeune homme a quitté les lieux avant l'arrivée des services de police, d'après un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

La victime est décédée à l'arrivée des services des urgences sur le lieu de l'accident. Les investigations menées par les services de police ont permis d’identifier le conducteur de la voiture, qui serait un fonctionnaire de police de grade brigadier-chef.

Le triporteur de la victime sur le lieu de l'accident

La police judiciaire d'Essaouira a ouvert un enquête et le policier a été arrêté et placé en garde à vue sur instructions du parquet, alors que le véhicule a été mis en fourrière, précise la même source. Le mis en cause sera poursuivi pour délit de fuite après avoir provoqué un accident de circulation mortel.