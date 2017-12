Rencontres littéraires: Boudjedra vendredi à Tizi Ouzou et Rabeh Sebaa samedi à Tlemcen

Les éditions Frantz Fanon organisent des rencontres autour de Rachid Boudjedra qui sera présent le vendredi 15 et le samedi 16 décembre à la Maison de la culture Mouloud Mammeri à Tizi Ouzou pour parler de ses deux derniers livres, le pamphlet Les contrebandiers de l’Histoires et son roman La dépossession, et ce dans le cadre du Salon du livre du Djurdjura.

Par ailleurs, le professeur de sociologie et d’anthropologie Rabeh Sebaa animera une animera une conférence-débat suivie d'une vente-dédicace autour de son livre Algéricides, chroniques d’un pays inquiet, le samedi 16 décembre, à partir de 16h00, à la Librairie Soleil, sise au 35, Rue Ibn-Khamis, Tlemcen-centre.

