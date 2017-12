Education: organisation de nouveaux examens professionnels en janvier

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit a annoncé mardi l'organisation, le 21 janvier 2018, d'examens pour la qualification professionnelle au grade d'enseignant d'école primaire et la promotion dans le cycle secondaire.

Sur sa page Facebook, Mme Benghebrit a annoncé "l'organisation de l'examen d'obtention du diplôme de qualification professionnelle au grade d'enseignant d'école primaire et d'une nouvelle session d'examens professionnels pour la promotion aux grades de professeur d'enseignement secondaire, d'adjoint principal d'éducation, d'adjoint principal des services économiques (ASE) et de conseiller d'orientation et de guidance scolaire et professionnelle".

La ministre a ajouté, concernant le calendrier, que l'inscription et le dépôt des dossiers auront lieu au niveau de centres spéciaux dans les directions de l'Education à partir du 14 décembre 2017 pour se poursuivre jusqu'au 4 janvier 2018.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.