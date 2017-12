Quand l'humour s'y met et fait appel à l'ironie, il dépasse la caricature dans l'évocation de problèmes de la vie quotidienne. "Bienvenue en Tunisie" une vidéo de plus de deux minutes, diffusée sur les réseaux sociaux et réalisée par Saif Fodha, met en scène avec dérision la situation "catastrophique" du pays durant ces dernières années.

Des séquences vidéos et des images percutantes qui soulignent le désastre auquel est confronté le pays, le tout commenté par un récit positif et optimiste. Un paradoxe frappant et riche de sens qui choque et remet en surface certaines problématiques majeures telles que la pollution, la violence, l'éducation et le chômage.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.