En marge des journées de l'entreprises organisées à Sousse par l'IACE sur le thème "L'entreprise et la décentralisation: Dynamisme et opportunités", le HuffPost Tunisiea rencontré l'ancien maire de Paris Bertrand Delanoë.

En sa qualité d'ancien maire de Paris, il livre les atouts et les écueils à éviter dans le cadre du processus de décentralisation mais revient également sur la décision de l'Union Européenne de classer la Tunisie comme paradis fiscal, une "grosse erreur" selon lui.

Enfin, Bertrand Delanoë tance la décision de Donald Trump de reconnaitre Jérusalem comme capitale d'Israël, une décision jugée "révoltante, injuste, brutale et dangereuse pour la paix mondiale". (VIDÉO CI-DESSUS)

Né à Tunis et ayant grandi Bizerte, Bertrand Delanoë est un homme politique français, d'affiliation socialiste. Avant de devenir maire de Paris de 2001 à 2014, il était, respectivement, conseiller de Paris de 1977 à 2002, député de Paris de 1981 à 1986 et sénateur de Paris de 1995 à 2001.

Depuis la fin de son mandat à la tête de la mairie de Paris, Bertrand Delanoë vit entre Bizerte et la France. Toutefois, selon les médias français, il serait de retour sur la scène politique française, plus précisément auprès du président de la République française Emmanuel Macron. Pour l'instant, on tergiverse encore sur les modalités de rapprochement entre les deux hommes.

