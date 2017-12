Algérie-France: entrée en activité en 2021 d'une usine de fabrication d'un médicament anticancéreux

Various Colorful Pills in Packages - Close Up | artisteer via Getty Images

La future société algéro-française Pharma Algérie, qui sera spécialisée dans la fabrication d’un médicament oncologique, entrera en production en 2021, ont annoncé mardi à Alger les parties contractantes de ce projet, rapporte l'APS.

L’accord portant création de cette société mixte avait été signé jeudi dernier à Paris entre la société d’investissement algérienne Isly Holding et le groupe pharmaceutique français Ipsen à la faveur de la réunion du Comité Intergouvernemental de haut niveau France-Algérie (CIHN) tenue sous la coprésidence des Premiers ministres algérien et français, respectivement, Ahmed Ouyahia et Edouard Philippe.

"Le produit qui sera fabriqué est Decapeptyl (Triptoreline) 3,75 mg et 11,25 mg pour répondre à la demande locale en la matière", a indiqué le Directeur général de cette société mixte, Adlane Soudani, lors d’une conférence de presse tenue pour la présentation de ce projet.

Cette usine, dont la pose de la première pierre est prévue pour 2018, produira ce médicament sous formes peptidique (reliant plusieurs acides aminés, NDLR) à action prolongée.

Quant au montant d'investissement, il est de plus de 20 millions d’euros, tandis que le capital de la société est fixé à 1,3 milliard de DA détenu à hauteur de 51% par Isly Holding et 49% par Ipsen selon la règle régissant les investissements étrangers en Algérie.

Cette nouvelle société devrait, à terme, créer plus de 150 emplois directs et contribuer à réduire la facture d’importation de ce produit oncologique de 10 millions d’euros/an.

Interrogé par la presse sur le lieu d’implantation de cette société, son Directeur général a indiqué qu’il n’avait pas encore été déterminé mais a émis le souhait qu'elle soit installée au parc de Sidi Abdellah (Alger).

Quant au prix de vente de ce médicament, M. Soudani a avancé qu’il serait le même que celui importé lequel est remboursable.

Pour sa part, le vice-président exécutif et président Santé familiale d’Ipsen, Benoît Hennion, a avancé que ce groupe examinait aussi la possibilité d'exporter ce médicament fabriqué localement vers l'Afrique sub-saharienne, mais s'est gardé de s'exprimer sur la capacité de production de cette future usine.

Par ailleurs, les animateurs de cette conférence presse ont soutenu qu'au-delà de cet investissement, des discussions sont en cours avec des sous-traitants locaux dotés de capacités de production et répondant aux normes internationales, et ce, en vue de fabriquer, dans un futur proche, d’autres produits pharmaceutiques.

Pour rappel, le médicament Décapeptyl est une formulation injectable d’un décapeptide principalement utilisé pour le traitement du cancer localisé à haut risque, localement avancé ou métastatique de la prostate.

Le cancer de la prostate représente la deuxième cause de décès par cancer chez l’homme dans la plupart des pays développés, et la troisième en Algérie avec une incidence en constante augmentation.

Décapeptyl (Triptoreline) 3,75 mg et 11,25 mg est indiqué dans le traitement du cancer de la prostate, de l’endométriose, des fibromes utérins et de l’infertilité féminine.

Isly Holding est une société de droit algérien détenue intégralement par des capitaux privés et intervenant dans des partenariats industriels dans plusieurs secteurs tels l’énergie, l’agroalimentaire et, désormais, le secteur pharmaceutique.

Quant à Ipsen France, il commercialise plus de 20 médicaments dans plus de 115 pays, tandis que ses domaines d’expertise comprennent l’oncologie, les neurosciences et l’endocrinologie.

