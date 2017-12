Wu Yongning, célèbre "rooftopper" chinois, est mort

SPORT EXTRÊME - Il était l'un des rooftoppers les plus populaires en Chine. Wu Yongning, 26 ans, filmait ses ascensions urbaines vertigineuses -sans aucune sécurité- et partageait ses exploits sur le réseau social chinois Weibo. Au total, près de 300 expéditions filmées ont été publiées sur sa page et visionnées par un grand nombre d'internautes.

Le 8 novembre dernier, tout bascule. Wu Yongning se filme dans une énième ascension de gratte-ciel à Changsha. Suspendu à ce qui ressemble au toit de l'édifice, le jeune homme entame une petite série de tractions, les jambes pendues dans le vide. C'était sans doute l'effort de trop. Après une légère pause de quelques secondes, le rooftopper essaye de remonter pour se mettre en "sécurité", en vain. Dans une dernière tentative, le jeune homme perd prise et tombe du 62ème étage du gratte-ciel.

L'annonce de sa mort a été rendue publique par son ex-compagne près d'un mois après l'accident.

Un challenge à l'origine de l'accident

D'après les déclarations de sa famille au Xiaoxiang Morning Herald, Wu Yongning participait à un challenge doté d'un prix de 100.000 yuans, soit 13.000 euros. D'autres sources comme le Telegraph indiquent que le jeune homme préparait un clip promotionnel en échange duquel il aurait dû recevoir une grosse somme d'argent. Pour l'heure, il est difficile de savoir dans quel contexte s'est déroulé l'accident.

Selon des déclarations de son oncle à Beijing News, il semblerait néanmoins que l'argent ait été la principale motivation du jeune homme: "Il avait prévu de demander sa copine en mariage, Il avait besoin d'argent pour son mariage et pour le traitement médical de sa mère, malade."

Très répandue sur les réseaux sociaux depuis quelques années, cette tendance d'escalade clandestine et totalement illégale réunit de nombreux adeptes à travers le monde entier. En juin 2017 à Kiev en Ukraine, un jeune homme ayant voulu escalader -à mains nues- un pont s'est tué en chutant une fois arrivé à son sommet.