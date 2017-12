Trump promet de renvoyer des hommes sur la Lune et d'y "établir une base pour une mission vers Mars"

Donald Trump a confirmé ce lundi 11 décembre la volonté des Etats-Unis de renvoyer des hommes sur la Lune afin de préparer une mission habitée vers Mars, une ambition qui pourrait cependant être contrariée par des contraintes budgétaires.

Près d'un demi-siècle après le "petit pas pour l'homme" et le "bond de géant pour l'humanité" de Neil Armstrong, la Lune, satellite naturel de la Terre, attise de nouveau les convoitises. "Cette fois, il ne s'agira pas seulement de planter notre drapeau et de laisser notre empreinte", a souligné Trump lors d'une brève cérémonie à la Maison Blanche.

"Nous établirons une base pour une mission ultérieure vers Mars et peut-être un jour vers d'autres mondes au-delà", a-t-il ajouté, signant une directive demandant à la NASA d'accentuer ses efforts sur les missions habitées vers l'espace lointain, une priorité qui rassemble les élus des deux bords.

In signing today's space policy directive, @POTUS Trump is ensuring that America will lead in space once again. American astronauts will return to the Moon & lay a foundation for a mission to Mars. https://t.co/XpqbXCXMgD

— Vice President Mike Pence (@VP) 11 décembre 2017