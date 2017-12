Grève générale tendue à Sejnane (VIDÉOS, PHOTOS)

Une grève générale est observée, mardi, à Sejnane (gouvernorat de Bizerte), à l’appel de l’Union locale du travail pour réclamer le développement de la délégation. Les écoles, les commerces, ainsi que les établissements publics et privés sont fermés.

Une marche populaire a sillonné les principales artères de la ville partant du local de la Maison des travailleurs. Elle a drainé une foule immense brandissant le drapeau tunisien et des banderoles pour réclamer le développement de la ville et la justice pour Radhia Mechergui qui s’était immolée par le feu le 17 novembre 2017. Cette mère de cinq enfants protestait contre la non inscription de son époux sur la liste des bénéficiaires des aides sociales aux familles nécessiteuses.

Les bureaux locaux du parti Ennahdha et de l’Union locale tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat ont publié des communiqués de soutien à la grève générale à Sejnane soulignant la légitimité des revendications de la population et appelant à préserver le caractère pacifique du mouvement.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.