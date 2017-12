Le roi Mohammed VI et le prince Moulay El Hassan à l'Élysée pour le sommet mondial sur le climat (PHOTOS)

ÉLYSEE - Le roi Mohammed VI et son fils Moulay El Hassan ont été accueillis ce mardi 12 décembre à l'Elysée par le président français Emmanuel Macron, à l'occasion du One Planet Summit qui célèbre les deux ans de l'accord de Paris. Le souverain et son fils ont "pris part, mardi, au déjeuner offert par le président français, Emmanuel Macron en l’honneur des chefs d’État et de délégation qui participent au Sommet mondial sur le climat", rapporte la MAP.

Le souverain marocain et le prince héritier ont également posé aux côtés de Brigitte Macron, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres et le directeur de la Banque Mondiale, Jim Yong Kim:

Un sommet auquel participent plusieurs chefs d'État, notamment les premiers ministres britannique Theresa May, grec Alexis Tsipras, et bangladais Sheikh Hasina, ou encore le milliardaire américain Michael Bloomberg, envoyé spécial des Etats-Unis pour le climat. Sont également présents la directrice générale de l'UNESCO Audrey Azoulay et le fondateur de Microsoft Bill Gates.

"Le One Planet Summit est l’alliance de centaines de leaders internationaux, tous secteurs confondus, déterminés à montrer la force du collectif face à un enjeu aussi global que la lutte contre le changement climatique", rapporte le site de l'événement.

L'événement vise à concrétiser les engagements pris lors des conférences sur le climat (COP) à Paris, à Marrakech et à Bonn, en insistant en particulier sur le rôle de la finance publique et privée dans la lutte contre les effets du changement climatique.