La 2e "Oran Silicon Valley algérienne" se tiendra samedi

La 2ème édition de la rencontre "Oran Silicon Valley algérienne" se tiendra samedi prochain à Oran, avec la participation d’opérateurs économiques, de chercheurs, d’étudiants et d’organismes publics et privés opérant dans le secteur des Technologies de l'information et de la communication (TIC), a-t-on appris auprès des organisateurs.

Cette rencontre, organisée par le Forum des Chefs d'Entreprise (FCE), portera sur trois axes : la recherche, le développement, et les success-stories, indique-t-on dans un communiqué.

De nombreuses universités et instituts de formation participeront pour enrichir les discussions et les débats autour du thème de la recherche. Le volet développement sera animé avec la collaboration des établissements financiers et des organes de régulation. Enfin, des chefs de nombreuses startups algériennes et internationales, apporteront leurs témoignages dans le volet success-stories, a-t-on encore précisé.

Les interventions seront réparties en trois panels, le premier intitulé opérateurs économiques, témoignages de parcours atypiques sera animé par des opérateurs de téléphonie mobile, dans le e-learning et le e-commerce.

Le deuxième panel, Institutionnels : quel écosystème pour les futurs champions du numérique ? posera la problématique de l’environnement et le rôle qu’il joue pour impliquer les jeunes dans le développement des TIC, alors que le troisième panel la recherche, un vivier pour le numérique abordera la recherche et le rôle de l’université dans le développement du numérique.

L'innovation numérique figure parmi les secteurs d'activités prioritaires pour l'émergence de l'économie du pays et son ouverture à l'international , souligne-t-on dans le communiqué, ajoutant que le décollage de ce domaine repose également sur l'enthousiasme de la jeunesse, qui est un élément indiscutable, résumant l’intérêt de cette conférence qui ambitionne de participer à l’implication des jeunes dans ce domaine prometteur .

La première édition de la conférence Oran, Silicon Valley algérienne , tenue à Oran en 2016, a connu beaucoup de succès, avec près de 1500 participants, soulignent les organisateurs.

