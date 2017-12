AUTRICHE - L'explosion dans un terminal gazier et l'incendie qui a suivi ont fait au moins un mort et 18 blessés selon la Croix-Rouge. Le drame s'est produit ce mardi 12 décembre au matin à 8h45 heure locale, au terminal gazier de Baumgarten, dans l'est de l'Autriche. La police, qui évoque un accident, dénombrait une soixantaine de blessés, certains légers et d'autres plus graves. Cette infrastructure est l'un des principaux "hub" gaziers en Europe centrale.

🚨 Explosion dans un terminal gazier, suivie d'un incendie, à #Baumgarten, dans l'est de l'#Autriche. Au moins 1 mort, et 18 blessés. pic.twitter.com/02vie9x58R — deSperate (@TBMJ2_) 12 décembre 2017

Si la Croix-Rouge a fait état d'un un mort et 18 blessés, la police donne plus de précision en précisant "60 blessés à des degrés divers, dont un sérieux". Sur Twitter, elle a ajouté que l'origine de l'explosion provenait d'un problème technique.

Gas explosion in Austria was so strong that cars started to melt #Baumgarten pic.twitter.com/CtPdJkZxu2 — Russian Market (@russian_market) 12 décembre 2017

Des carcasses de voitures dont une partie de la carrosserie semble avoir littéralement fondu.

D'une capacité annuelle de 40 milliards de mètres cubes, le terminal de Baumgarten est le principal centre de distribution pour le gaz arrivant de Russie et de Norvège en Autriche. Le site inaugurée en 1959, a été évacué et placé en "mode sécurisé". Contrôlé à 51% par le groupe énergétique autrichien OMV, il dessert notamment le nord de l'Italie et le sud de l'Allemagne.

"Des perturbations des livraisons vers l'Italie et la Croatie sont possibles", a précisé un porte-parole, Armin Teichert, tout en assurant que le trafic vers l'ouest de l'Europe resterait épargné.