Rencontre littéraire vendredi 15 autour de "La genèse de la Kabylie" de Yassine Temlali

À l'occasion de la 2e édition de “La genèse de la Kabylie. Aux origines de l’affirmation berbère en Algérie (1830-1962), les éditions Barzakh organisent une rencontre littéraire avec son auteur Yassine Temlali, vendredi 15 décembre, à partir de 16h, à la Librairie L'Arbre à dires (48, boulevard Sidi Yahia - Hydra, Alger).

La rencontre sera animée par Hacen Ouali, journaliste à El Watan.

La genèse de la Kabylie. Aux origines de l’affirmation berbère en Algérie (1830-1962), éditions Barzakh. Alger 2015

Comment s’est construite l’affirmation berbère en Algérie et plus particulièrement dans le cas de la Kabylie ? Yassine Temlali, à rebours des clichés et des poncifs sur les problématiques régionalistes, entreprend de définir un cadre d’analyse rigoureux à partir de questionnements essentiels : Quelle était la situation réelle des communautés berbères à la veille de la conquête coloniale ? L’occupation française a-t-elle pu être un agent d’intégration des régions berbérophones à une nouvelle entité, l’Algérie ? la révolte de 1871 a-t-elle vraiment été une révolte kabyle ? Y a-t-il eu une « politique kabyle » de la France ? Y a-t-il eu au sein du FLN une guerre entre « Arabes » et « Kabyles » ? Pourquoi dans l'Aurès, l’affirmation berbère n’est-elle pas aussi ancienne qu’en Kabylie ? Et comment expliquer qu’en 1962, ces deux régions se soient positionnées de façon différente vis-à-vis du régime d’Ahmed Ben Bella ?

Comme l’écrit l’auteur « cette recherche tente de s’écarter des sentiers battus de l’essentialisation des identités culturelles, par définition flottantes et éphémères. Son objectif est de restituer le cadre historique dans lequel, entre 1830 et 1962, est née une conscience culturelle et politique berbère (kabyle), de façon concomitante avec la naissance de ces entités modernes que sont la nation algérienne, la Kabylie… »

Un livre passionnant et salutaire qui entend dépasser la guerre des « récits identitaires » en Algérie.



Ecoutez l'entretien de Yassine Temlali par El Kadi Ihsane sur Radio M ici.



Né en Algérie en 1969, Yassine Temlali est journaliste, traducteur et chercheur en histoire. Il a suivi des études de lettres françaises et de linguistique à Constantine et Alger et prépare actuellement un doctorat d’État en histoire à l’université d’Aix-en-Provence/Marseille (France). Il collabore à plusieurs publications en Algérie et à l’étranger. Il est l’auteur de La Genèse de la Kabylie. Aux origines de l’affirmation berbère en Algérie 1830-1962 (Alger : Barzakh, 2015/Paris: La Découverte 2016) et de Algérie. Chroniques ciné-littéraires de deux guerres (Alger : Barzakh, 2011). Il a également collaboré à plusieurs ouvrages collectifs, dont L’Histoire de l’Algérie à la période coloniale : 1830-1962 (Alger : Barzakh/Paris : La Découverte, 2012).

