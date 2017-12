Les ventes mondiales de smartphones en hausse au 3e trimestre 2017

Cropped shot of a group of colleagues using their smart phones in synchronicity | PeopleImages via Getty Images

Les cinq premiers fournisseurs de téléphones intelligents ont enregistré une croissance des ventes au troisième trimestre de 2017. Hormis Apple, les quatre autres ont affiché des hausses à deux chiffres, dans un marché global de plus de 383 millions de smartphones vendus par l’ensemble des fabricants.

Les ventes mondiales de smartphones aux utilisateurs finaux ont atteint 383 millions d'unités au troisième trimestre 2017, soit une augmentation de 3% par rapport à la même période en 2016, selon le cabinet Gartner. Parmi les cinq principaux fournisseurs de smartphones (Samsung, Apple, Huawei, OPPO, et Xiaomi), quatre ont enregistré une croissance à deux chiffres, sauf le fabricant de l’iPhone qui a enregistré une augmentation de 5,7%, mais reste 2e dans les ventes mondiales.

"Malgré la faiblesse du marché en Chine, les ventes de smartphones ont augmenté au troisième trimestre 2017 ", a déclaré Anshul Gupta, directeur de recherche chez Gartner. "L'Asie émergente/Pacifique (15% d'augmentation) et l'Amérique du Nord (11,2% d'augmentation) ont conduit la croissance du smartphone au cours du trimestre.", ajoute la même source.

Selon le cabinet Gartner, Samsung et Huawei ont connu une "forte demande" dans les pays émergents d'Asie-Pacifique, "tout comme Xiaomi et Vivo, qui ont pu développer leur présence en dehors de leurs marchés nationaux". "En Amérique du Nord, Samsung a été la force motrice du trimestre grâce à ses nouveaux produits phares."

Grâce au lancement de ses nouveaux smartphones Galaxy S8, S8 + et Note 8, les ventes de Samsung ont enregistré une augmentation à deux chiffres (19,3%) au troisième trimestre 2017. "La dernière fois que Samsung a atteint une croissance à deux chiffres était au quatrième trimestre de 2015.", a déclaré M. Gupta.

Au 3e trimestre 2017, Samsung arrive en 1ère place avec la vente de 85,6 millions de smartphones contre 71,73 millions d’unités à la même période de 2016, faisant passer sa part de marché (PDM) de 19,3% à 22,3% en une année, selon le document de Gartner.

Apple arrive en 2e place avec 45,44 millions d’iPhone (11,9% PDM) au 3e trimestre 2017, contre 43 millions d’unités (11,6% PDM) un an plus tôt. Les ventes d'Apple ont augmenté de 5,7% sur une année. A noter que les ventes des deux derniers nés d’Apple, l’iPhone X et l’iPhone 8, lancés le 29 septembre 2017, n’ont commencé à être vendus qu’en novembre.

Le document de Gartner relève que la firme de Cupertino "a renoué avec la croissance en Chine et a également enregistré de fortes ventes dans de nombreux marchés émergents, dont l'Inde". "Cela est dû à la poursuite des ventes d'anciens modèles d’iPhone, y compris l'iPhone 5S qui se vend à environ 240 $ dans la plupart des marchés".

Xiaomi réalise la meilleure performance

Dans le classement des ventes établi par Gartner, le chinois Huawei détient la 3e place avec 36,50 millions de smartphones vendus (PDM de 9,5%) au 3e trimestre 2017, contre 32,489 millions d’unités (8,7% PDM) un an plus tôt.

Le chinois OPPO arrive en 4e position avec la vente de 29,449 millions de smartphones (7.7% PDM), contre 24,59 millions d’unités au 3e trimestre 2016 (6,6% PDM).

En 5e position, Xiaomi, l’autre chinois, réalise la meilleure progression, passant de 14,926 millions de smartphones vendus au 3e trimestre 2016 (4,4% de PDM) à 26,853 millions d’unités (7,0% de PDM) à la même période de cette année.

"Xiaomi a réalisé la plus forte croissance, affichant une hausse de 80% au troisième trimestre 2017. La croissance de Xiaomi provient plus des marchés internationaux que de la Chine, où elle est confrontée à une forte concurrence de Huawei, Oppo et Vivo. L'Inde continue d'être le marché le plus grand et le plus en croissance pour Xiaomi en dehors de la Chine, mais la croissance des ventes en provenance d'Amérique latine et de Russie stimule également ses ventes", indique Gartner.

La Chine, un marché en baisse

Le marché chinois a enregistré une "baisse de 11% au troisième trimestre en raison de la consolidation autour des marques locales et moins connues". "Les acheteurs préfèrent les smartphones connus et à prix élevé, ce qui est en train de cannibaliser la demande des smartphones à partir des marques locales. En Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, la demande de smartphones haut de gamme des plus grandes marques a entraîné une croissance des ventes de smartphones au troisième trimestre. Selon Gartner, les principaux fabricants chinois comme Oppo, Huawei, Vivo et Xiaomi « ont continué de générer des ventes dans les marchés émergents, notamment grâce à leurs smartphones économiques et de milieu de gamme axés sur la connectivité 4G et de meilleures caméras".

"L'arrivée des nouveaux iPhone d'Apple à la fin du troisième trimestre 2017 a retardé les achats de smartphones au quatrième trimestre 2017", a déclaré M. Gupta. "Après les offres convaincantes du Black Friday et du Cyber Monday, les ventes de smartphones devraient augmenter au quatrième trimestre vont augmenter les ventes totales de l'année à 1,57 milliard d'unités en 2017", a conclu M. Gupta.

