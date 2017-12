Trois femmes qui accusent Trump de comportements sexuels déplacés réunies sur un plateau

ÉTATS-UNIS - Trois femmes qui avaient déjà accusé Donald Trump de comportement sexuel inapproprié l'année dernière, ont à nouveau témoigné ce lundi 11 décembre contre le président américain. Elles ont aussi réclamé l'ouverture d'une enquête au Congrès, l'une d'entre elles faisant notamment état d'un baiser forcé.

Ces accusations interviennent alors que l'ambassadrice américaine à l'ONU vient d'expliquer que les femmes qui se sentent victimes de comportement déplacé doivent avoir le droit d'être entendues officiellement, y compris lorsqu'elles s'en prenaient au président des États-Unis.

Les trois femmes, dont l'âge varie d'une trentaine d'années à plus de 70 ans, avaient déjà témoigné lors de la campagne présidentielle américaine de 2016. Elles s'exprimaient lundi dans "Today", l'émission matinale de la chaîne NBC animée par Megyn Kelly, et la Maison Blanche a immédiatement qualifié leurs témoignages de "fausses accusations".

Baiser forcé et mains baladeuses

Selon les correspondants de la presse américaine à Washington, un porte-parole de la Maison Blanche a ainsi démenti au moment même de la diffusion de l'émission. "Ce sont des accusation fausses, contestées dans la plupart des cas par des témoins directs et dont on a déjà parlé l'an dernier durant la campagne présidentielle." Et d'ajouter que "le timing et l'absurdité de ces fausses déclarations, ainsi que l'écho et l'ampleur qu'elles prennent, montrent bien qu'elles sont motivées politiquement."

White House spokesperson responds to @MegynTODAY show featuring three women who have accused President Trump of sexual misconduct: “The timing and absurdity of these false claims speaks volumes” pic.twitter.com/6uYLSXXYdz — Monica Alba (@albamonica) 11 décembre 2017

Rachel Crooks, qui avait 22 ans en 2005, a notamment raconté que le milliardaire l'avait embrassé sur la bouche sans son consentement alors qu'elle travaillait comme réceptionniste à la Trump Tower. Elle a expliqué s'être sentie "un peu menacée", comme si elle n'avait "pas le choix".

"Un morceau de viande"

"Je demande donc que les membres du Congrès mettent de côté leur affiliation politique et enquêtent sur les comportements sexuels inappropriés de M. Trump", a-t-elle déclaré. Jessica Leeds a pour sa part accusé l'homme d'affaires de l'avoir touchée sans son consentement dans un avion dans les années 70. "Il avait ses mains partout, il m'embrassait et me touchait", a-t-elle témoigné.

Samantha Holvey, qui avait participé au concours de beauté Miss USA du magnat de l'immobilier, a pour sa part raconté que Donald Trump, qui avait rencontré les participantes dans les coulisses, les avaient dévisagées de manière particulièrement concupiscente, comme si elles étaient "un morceau de viande". "Je me suis sentie vraiment choquée, salie par ce qui s'était passé", continue-t-elle. "Ce n'est pas ce à quoi j'avais accepté de participer."

Différence de traitement

Les trois femmes sont également revenues sur la réception de leurs témoignages, qu'elles avaient déjà livrés en 2016. "Nous essayons de montrer qui est cet homme et comment il voit les femmes, et une partie de l'Amérique a fait comme si de rien n'était", a notamment regretté Samantha Holvey à ce sujet.

Elles ont aussi regretté que le président des États-Unis ne soit pas inquiété pour ce genre d'accusations, alors même que l'entourage de Donald Trump réclame que des mesures soit prises contre le démocrate Al Franken, lui aussi pris dans une affaire de baisers forcés et de gestes déplacés.

"Pour le président, c'est la même chose"

Au cours d'une interview donnée le 10 décembre à CBS, l'ambassadrice américaine à l'ONU et voix de Donald Trump devant l'institution, Nikki Haley, avait expliqué qu'elle souhaitait que les accusatrices dans ce genre de cas puissent être entendues officiellement. "Je suis fière de leur force, fière de leur courage", avait-elle déclaré, expliquant que même les accusations à l'encontre du président devaient être prises au sérieux et faire l'objet d'enquêtes.

"Je crois que chaque femme qui s'est sentie violée ou mal traitée de quelque manière que ce soit doit avoir le droit de parler et de se faire entendre. Et pour le président, c'est la même chose." Au cours du mois écoulé, trois membres du Congrès, l'une des chambres du parlement américain ont donné leur démission après avoir été la cible d'accusations de harcèlement et d'inconduite sexuels.