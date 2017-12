CINÉMA - Le drame fantastique "The Shape of Water" mène les nominations aux Golden Globes 2018 avec sept citations, a-t-on appris ce lundi 11 décembre. Il est suivi par le thriller journalistique "Pentagon Papers", le dernier Steven Spielberg, qui affiche six nominations, tout comme "3 Billboards, les panneaux de la vengeance".

"The Shape of Water" ("La forme de l'eau" en français), nouveau film du cinéaste mexicain Guillermo del Toro, raconte l'histoire d'une modeste employée d'un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa (interprétée par Sally Hawkins). Elle mène une existence morne et solitaire, d'autant plus isolée qu'elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu'elle et sa collègue Zelda (Octavia Spencer) découvrent une expérience encore plus secrète que les autres.

Cette réalisation, qui sortira le 21 février en France a reçu le Lion d'Or du meilleur film de la Mostra de Venise le 9 septembre et semble bien partie pour décrocher d'autres trophées.

Entre "Amélie Poulain" et "La Belle et la Bête", "The Shape of Water" fait naître une douce histoire d'amour entre Elisa et une créature apparemment très dangereuse pour l'humanité (incarnée par Doug Jones). Avec cette romance, Guillermo del Toro lance un appel à la tolérance, à l'amour de la différence.

Le réalisateur qui se dit "amoureux des monstres" s'est amusé une fois encore à les disséquer. "Je n'arrivais pas à donner de sens à des sentiments comme la rage ou l'envie et en grandissant ces émotions devenaient de plus en plus complexes. J'ai découvert qu'à travers la figure du monstre, ces imperfections pouvaient être acceptées. Le monstres sont les saints patrons de l'imperfection", confiait le cinéaste au Guardian en 2016.