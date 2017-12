New York: explosion à Port Authority, la gare routière de Times Square

INTERNATIONAL - Une déflagration a été entendue ce lundi 11 décembre au matin à Port Authority, la gare routière de Times Square, à New York.

La police a indiqué intervenir après une explosion "d'origine inconnue" au croisement de la 42e rue et de la 8e avenue, à Manhattan, précisant que trois lignes de métro étaient en cours d'évacuation.

Selon plusieurs médias, l'explosion a été provoquée par une bombe artisanale. Le New York Post a rapporté que plusieurs personnes avaient été blessées et qu'une personne avait été arrêtée.

Snapchat video shows emergency crews outside Port Authority terminal after reports of possible explosion. pic.twitter.com/kMkDLfOgO0

DEVELOPING: Reports of an explosion within Port Authority in New York City. Evacuations underway https://t.co/bM1QNc561o pic.twitter.com/eNiQ7b8bKI

— CBS News (@CBSNews) 11 décembre 2017