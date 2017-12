Automobile: Plus de 3 fois et demi le chiffre d'affaires de l'ONCF pour relancer l'écosystème

IMPLANTATIONS - Gros coup d’accélérateur donné à l’industrie automobile. Après l’annonce de l'implantation prochaine d’un troisième constructeur, le Chinois BYD qui s’installera à Tanger, 26 nouveaux investissements dans le secteur ont été signés ce lundi au palais royal à Casablanca. Il s’agit de 26 nouvelles usines qui seront lancées pour un coût d’investissement global avoisinant les 14 milliards de dirhams, soit plus de trois fois et demi ce que réalise l'ONCF en chiffre d'affaires, avec à la clé la création de plus de 11.500 emplois. "Le Maroc a un message important à faire passer: nous sommes une plateforme de production automobile incontournable. Nous avons accéléré sur ce secteur parce que nous avons une fenêtre de tir. C’est maintenant ou jamais!", a déclaré Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique.

Dans le détail, ces conventions concernent quatre écosystèmes: Renault, PSA-Citroën, Valeo et l’écosystème du câblage et connectique qui représente à lui seul 3,3 milliards de dirhams d’importations. Ainsi, 7 investissements viendront renforcer l’écosystème de Renault à Tanger, 12 autres celui de PSA à Kénitra, 2 investissements permettront à Valeo de se diversifier tandis que 5 investissements seront consacrés au câblage et connectique. "Ce ne sont pas des intentions, mais des projets ficelés. Ce sont des opérateurs lourds qui ont, pour certains, la taille d’un constructeur et qui ont déjà acheté le terrain pour lancer leur projet", précise Moulay Hafid Elalamy.

100 milliards de dirhams d'exportation à horizon 2020

Ces nouvelles usines permettront ainsi au Maroc d’atteindre ses objectifs en termes d’intégration industrielle et d’exportation qui sont de respectivement 65% et 100 milliards de dirhams à horizon 2020. Rien qu’avec Renault, le taux d’intégration avoisine déjà les 55% contre les 65% prévus tandis qu’il dépasse 60% chez PSA qui table sur 85% dès le lancement de l’usine des moteurs. Côté exportations, les deux constructeurs sont en avance sur leurs objectifs concernant l’achat de pièces détachées. Renault a atteint 11 milliards d’achats sur les 22 milliards visés et PSA a dépassé les 6,6 milliards de dirhams sur les 11 milliards fixés comme objectif.

Avec sa restructuration en écosystèmes métiers et la mise en place de dispositifs d’appui et de financement adaptés, le secteur automobile est en train d’atteindre la taille critique qui attirera les équipementiers et permettra aux investisseurs asiatiques de produire au Maroc et d’exporter à l’international. À noter que ces écosystèmes ont permis la création de plus de 80.597 emplois, soit 90% de l’objectif à horizon 2020. Ils ont généré en 2016, un chiffre d’affaires à l’export de 60 milliards de dirhams, soit une hausse de 50% par rapport à 2014.