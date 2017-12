Houda Chaloun et Nadia Stoti lancent "Les Voyageuses", webzine dédié au voyage au féminin

VOYAGE - Le groupe Facebook "Les Voyageuses", qui compte aujourd'hui près de 120.000 membres, se déclinera bientôt en webzine. Le 15 décembre, les deux administratrices du groupe lanceront le premier magazine digital marocain consacré au voyage au féminin.

Les globe-trotteuses Houda Chaloun et Nadia Stoti, qui ont parcouru chacune de leur côté la planète pendant plus de trois ans avant de se réinstaller au Maroc, veulent "inspirer des femmes à voyager et découvrir le monde, vivre de nouvelles aventures, faire de nouvelles rencontres, sortir de leur zone de confort pour mieux se redécouvrir, rêver grand et oser réaliser leurs rêves", expliquent-elles dans un communiqué de presse.

Le magazine permettra aux fondatrices, qui tiennent chacune un blog personnel, mais aussi aux membres de la communauté, journalistes et blogueuses, de partager leurs expériences, conseils et bons plans sur le site internet. "Il y a une grande demande d'informations sur le voyage", explique Houda Chaloun au HuffPost Maroc. "On l'a vu à travers notre communauté qui ne cesse de grandir, et qui pose beaucoup de questions, souvent les mêmes. C'est pour répondre à ce besoin de réponses que nous avons lancé ce magazine", ajoute-t-elle.

Les questions sur les visas et les destinations sont les plus fréquentes. "Mais certaines internautes se demandent aussi si elles peuvent voyager en tant que femme seule, cherchent des conseils pour voyager en famille ou même pour convaincre leur mari de voyager", relève Houda Chaloun.

En plus des deux fondatrices, une dizaine de collaboratrices alimenteront les diverses rubriques du site, prodiguant des conseils sur le voyage au féminin, des bons plans testés par les voyageuses, des informations sur les destinations de voyage, etc. "Nous allons en premier lieu privilégier les contenus écrits et les photos, mais nous envisageons aussi des formats vidéos", explique la co-fondatrice.

Le site veut s'adresser à tous les types de voyageuses: solo, en famille, en amoureux, aventurières, shoppeuses... "Nous allons ratisser large en termes de thèmes de voyages et de destinations", explique Houda Chaloun. Pour élargir l'expérience du voyage au féminin, le webzine se déclinera sur tous les réseaux sociaux: Twitter, Instagram, Pinterest et Facebook.

Également chroniqueuses et blogueuses, à la tête de l'agence de communication digitale "Les Voyageuses", spécialisée en marketing touristique, les deux jeunes femmes comptent également organiser des événements pour regrouper les lectrices autour d'activités liées au voyage: week-ends évasion, visites culturelles, cours de surf, randonnées... Mais aussi des ateliers de développement personnel ou des sessions de karma yoga. Ces activités seront organisées par des voyageuses ambassadrices dans différentes villes du Maroc et à l'étranger.

Le magazine sera en grande partie financé par la publicité ciblée autour du tourisme et du voyage. Des accessoires de voyage personnalisés seront également disponibles à la vente sur le site. Les revenus serviront à financer l’organisation des rencontres entre membres de la communauté, ou reversés à des associations sociales au Maroc.