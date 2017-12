La France suspend la vente de laits infantiles contaminés, le Maroc concerné

SANTÉ - La France vient de suspendre la commercialisation et les exportations de plusieurs laits pour bébés fabriqués par le groupe Lactalis Nutrition Santé (LNS). Le Maroc fait partie des pays concernés par ce retrait massif de produits infantiles, responsables de cas de salmonellose chez plusieurs nourrissons.

Le 2 décembre, "un nombre inhabituel de souches de Salmonella Agona" ont été signalés, a annoncé dimanche 10 décembre le ministère français des Solidarités et de la Santé dans un communiqué. À la suite de ces signalements, "les investigations ont permis d’identifier et de confirmer le lien de ces contaminations avec la consommation de produits de nutrition infantile issus des chaînes de production du groupe LNS", fabriqués depuis le 15 février 2017, poursuit la même source.

Le groupe, après avoir été mis au courant de 20 cas de salmonellose chez des enfants âgés de moins de 6 mois ayant consommé ses produits, a annoncé le retrait et le rappel de 12 références de laits infantiles produits dans son usine de Craon, dans l'ouest de la France. Mais une semaine après, 5 autres cas ont été signalés, dont un bébé ayant consommé du Picot riz 1er âge, dont la référence ne figurait pas dans la liste des produits rappelés, indique le ministère.

Si ces enfants "vont bien" aujourd'hui, le ministre français de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a décidé de rappeler plus de 600 lots de produits fabriqués par Lactalis "par souci de sécurité sanitaire", principalement des marques Picot et Milumel, mais aussi Carrefour. Selon l'AFP, plusieurs pays où sont distribués ces produits sont concernés, comme "l'Algérie, le Maroc, la Grande-Bretagne, Taïwan, la Roumanie, la Grèce, le Bangladesh, la Chine, le Pérou, la Géorgie ou encore le Pakistan".

Au Maroc, au moins 6 produits sont concernés: E2-Pre Picot 400G X12, Pico AR 400GX12, Pico Digest 400GX12 (2 lots), Pico Lysa 400G X12 et Pre Picot 400G X12. Chacune des références des lots se trouve dans la liste publiée par le ministère de l'Economie et des Finances.

Les autorités sanitaires françaises demandent ainsi aux parents qui disposeraient encore de boîtes correspondant à ces lots de ne pas les utiliser, qu’elles soient neuves ou déjà entamées. "Les parents qui utiliseraient une boîte de lait infantile en poudre concernée par cette mesure de retrait-rappel doivent changer immédiatement de lait", prévient le ministère français, qui fournit une liste de produits alternatifs non dangereux pour les bébés et des conseils de stérilisation du lait s'il leur est impossible de trouver un lait de substitution.

La salmonellose est une infection liée à une bactérie, la salmonelle, qui provoque des gastro-entérites, diarrhées, maux de ventre et fièvres. Généralement bénigne, cette maladie, qui s'attrape en consommant des aliments contaminés crus ou peu cuits, tels que le lait ou la viande, peut s'aggraver chez des sujets fragiles, comme les nourrissons, les personnes âgées ou les femmes enceintes.