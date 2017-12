Dans certaines régions de la Tunisie, la vie ou la mort d'un nouveau-né est une question de "coup de chance", lance une vieille femme avec un ton fataliste mais non son amertume dans le documentaire réalisé par Médecin du Monde à Gafsa et Sidi Bouzid sur la santé maternelle en Tunisie.

Ce documentaire s'intègre dans le projet de l'ONG "Approche participative pour une amélioration de l'accès à la santé dans les gouvernorats de Gafsa et de Sidi Bouzid". (vidéo ci-dessus)

Celui-ci montre des femmes qui, du début de la grossesse jusqu'à l'accouchement, ne bénéficient d'aucun suivi médical. Certaines d'entres elles, faute de moyens, sont obligées d'accoucher à domicile sans assistance médicale. Des pratiques ancestrales perdurent dans l'accouchement à domicile avec son lot de dangers pour la santé de la mère et du bébé. C'est ainsi qu'elles racontent que leurs bébés meurent pendant, ou juste après l'accouchement.

"À chaque fois c'est différent. Des fois, mon mari n'a pas d'argent et ne peut pas m'emmener à l'hôpital, et il va se cacher et ne revient que lorsque j'ai accouché. D'autres fois, tu appelles une voiture qui ne vient pas, car le chauffeur te dit qu'il n'est pas dans le coin. En fait, ils inventent des excuses alors qu'en réalité, c'est à cause de l'état de la route, ou parce qu'il a peur que tu ne le payes pas, alors je reste à la maison", témoigne l'une d'entre elles.