New York : explosion à Port Authority, la gare routière de Times Square

NEW YORK, USA - DECEMBER 11 : A New York Police Department (NYPD) officer allows a girl through 'Do Not Cross' taped street after an explosion occured at the Port Authority Bus Terminal in New York, United States on December 11, 2017. (Photo by Ertugrul Cingil/Anadolu Agency/Getty Images) | Anadolu Agency via Getty Images

Une déflagration a été entendue ce lundi 11 décembre au matin à Port Authority, la gare routière de Times Square, à New York.

La police a indiqué intervenir après une explosion "d'origine inconnue" au croisement de la 42e rue et de la 8e avenue, à Manhattan, précisant que trois lignes de métro étaient en cours d'évacuation.

Selon plusieurs médias, l'explosion a été provoquée par une bombe artisanale. La police de New York a expliqué que l'explosion s'était produite dans le métro. Dans un tweet, elle précise qu'un homme a été interpellé et qu'aucun blessé autre que ce suspect n'a pour le moment été signalé. Elle conseille au passage d'éviter la zone et indique que les stations de métro de Times Square et de Port Authority ne sont plus desservies.

The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E line are being evacuated at this time. Info is preliminary, more when available. pic.twitter.com/7vpNT97iLC — NYPD NEWS (@NYPDnews) 11 décembre 2017

Snapchat video shows emergency crews outside Port Authority terminal after reports of possible explosion. pic.twitter.com/kMkDLfOgO0 — Ryan Wood (@RyanWoodDFW) 11 décembre 2017

DEVELOPING: Reports of an explosion within Port Authority in New York City. Evacuations underway https://t.co/bM1QNc561o pic.twitter.com/eNiQ7b8bKI — CBS News (@CBSNews) 11 décembre 2017

À quelques dizaines de mètres de Times Square et de ses salles de spectacle, le quartier est l'un des plus touristiques du monde.

Le chauffeur d'une camionnette avait fauché plusieurs personnes mardi 31 octobre à Manhattan dans le premier attentat meurtrier à New York depuis 2001. Le suspect, qui avait prêté allégeance à l'Etat islamique, avait été immédiatement arrêté et emprisonné.

