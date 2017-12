La cinéaste tunisienne Dora Bouchoucha parmi les 100 personnalités les plus influentes d'Afrique

La cinéaste tunisienne Dora Bouchoucha a été retenue par le magazine "New African" parmi les 100 personnalités les plus influentes d'Afrique.

Il s'agit de la seule tunisienne présente dans ce top 100.

Dora Bouchoucha est une figure incontournable du cinéma tunisien. Elle a été directrice des Journées Cinématographiques de Carthage pendant 3 sessions mais également membre du jury de la Berlinale.

Elle a produit, à travers sa boite de production Nomadis Images Tunisie, de nombreux films à l'instar de Satin Rouge" de Raja Amari, "Hédi" de Mohamed Ben Attia ou encore le documentaire "Maudit soit le phosphate" de Sami Tlili.

"Ce que nos lecteurs trouveront plaisant, c'est la diversité presque ahurissante de cette liste - en termes de race, de diversité ethnique et nationale. Cette liste montre la beauté et la puissance de la diversité qui fait l'Afrique que nous aimons tous" a déclaré Omar Ben Yedder, éditeur de groupe et directeur général d'IC Publications.