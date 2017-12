Casablanca: les pluies diluviennes ont provoqué des inondations dans les rues de la ville

INTEMPÉRIES - Il semblerait que les prières rogatoires soient jusqu'à ce jour entendues. De fortes pluies perturbent les villes côtières du royaume depuis cette nuit, provoquant notamment des inondations dans les rues de Casablanca. De quoi perturber le trafic routier et la circulation du tramway.

Dans cette vidéo, on peut voir le boulevard Al Qods submergé par les eaux. Certaines voitures sont à l'arrêt tandis que d'autres peinent à avancer.

Sur Facebook, des internautes ont partagé d'autres vidéos de la ville blanche sous les intempéries. Dans les vidéos ci-dessous, on reconnait notamment le boulevard Mohammed V, habituellement noir de monde, mais ici envahi par des montées d'eau.

La Lydec mobilise ses équipes

Les premières pluies de la saison avaient déjà fragilisé le réseau d'assainissement d'eau il y a deux semaines. La Lydec, gestionnaire délégué aux services de distribution d'eau, d'électricité et d'assainissement liquide du Grand Casablanca, a assuré, ce lundi, avoir mis ses équipes en état d'alerte et renforcé les moyens d'intervention sur le terrain, dans les villes de Casablanca et Mohammedia.

Le délégataire casablancais indique, dans un communiqué, avoir mobilisé 386 agents, dont des cadres et des opérateurs d'intervention spécialisés dans l'assainissement et 116 agents dans l'électricité.

La direction de la météorologie nationale avait annoncé 30 à 50mm de pluie au cours des prochaines 24 heures. Elles devraient faiblir à partir de mardi après-midi, pour reprendre vendredi et samedi prochains selon les prévisions météorologiques.