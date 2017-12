Pour son 50è anniversaire, AccorHotels ouvre les portes de ses hôtels aux héros du quotidien en Algérie

Pour célébrer son 50ème anniversaire, AccorHotels a choisi de mettre à l’honneur le 19 novembre dernier, les héros du quotidien hommes et femmes pompiers, commerçants, policiers, banquiers, à travers ses 2 000 établissements à travers le monde et ses 10 hôtels en Algérie.

Cet événement mondial est l’occasion pour le groupe et ses plus de 250 000 collaborateurs de remercier ces acteurs engagés auprès des communautés, en partageant avec eux un moment autour d’un barbecue, un cocktail,…

Les hôtels AccorHotels Algérie proposent à leurs héros du quotidien un cocktail dinatoire en compagnie du directeur de l’hôtel.

L’opportunité également pour les hôtels de faire découvrir leurs établissements, eux aussi profondément ancrés dans la vie du quartier et inciter leurs riverains à en pousser plus régulièrement les portes, sans pour autant devoir y réserver une chambre.

FOCUS SUR ACCORHOTELS ALGERIE

Le Groupe AccorHotels est présent en Algérie depuis 1992, avec l’ouverture du Sofitel Alger, c’est le seul groupe étranger qui est la fois investisseur à travers la joint-venture SIEHA (50/50 avec le groupe privé algérien GIMMO) et opérateur via AccorHotels Algérie (filiale 100% AccorHotels).



Le Groupe a mis en œuvre une stratégie d’extension de son réseau en Algérie en choisissant les meilleures destinations et en capitalisant sur la qualité des infrastructures et des services.



En 2016 AccorHotels détient une part de marché sur le parc hôtelier algérien de 20% avec plus de 1 800 chambres soit 10 hôtels :



Sofitel Alger (Date d’ouverture : 1992)

M Gallery Royal Oran (Date d’ouverture : 2012)

Mercure Alger Aéroport (Date d’ouverture : 2001)

Novotel Constantine (Date d’ouverture : 2012)

Novotel Sétif (Date d’ouverture : 2016)

ibis Alger (Date d’ouverture : 2009)

ibis Oran (Date d’ouverture : 2011)

ibis Tlemcen (Date d’ouverture : 2011)

ibis Constantine (Date d’ouverture : 2012)

ibis Sétif (Date d’ouverture : 2016)

