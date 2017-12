Des centaines de milliers de personnes manifestent à Rabat contre la décision de Trump de reconnaitre Jérusalem comme capitale d'Israel

JERUSALEM - Des centaines de milliers de personnes ont envahi les rues de Rabat pour s'opposer à la décision de Donald Trump de reconnaitre officiellement Jérusalem comme étant la capitale d'Israël.

La manifestation organisée à l'initiative du Groupe d'action nationale de soutien à la Palestine et l’Association marocaine de solidarité avec la lutte palestinienne et qui a réuni anonymes et personnalités politiques, parmi lesquels Mohamed Sajid, ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et chef de l'Union Constitutionnelle, ou encore Mohand Laenser chef du parti du Mouvement populaire (MP):

A cette occasion une foule condensée c'est retrouvé sur l'avenue Mohammed V de Rabat, comme vous pouvez le voir dans les vidéos et photos ci-dessous:

L'appel à la participation à cette marche a été lancé le 6 décembre dernier, à l’issue d’une réunion tenue suite à la décision du président américain, Donald Trump, de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël.

"Le peuple marocain, comme à son habitude, réagit à toute atteinte contre les droits du peuple frère palestinien. Cela relève désormais d’un devoir national" avait alors déclare au HuffPost Maroc le coordinateur du Groupe d’action national pour le soutien de la Palestine, Abdelkader Alami.