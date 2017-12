L'Hermione en escale à Tanger

CULTURE - C'est un petit bout d'histoire qu'accueillera la ville de Tanger au mois de mars. La réplique de l'Hermione, bateau qui amena Lafayette en Amérique pour combattre avec les forces révolutionnaires américaines, part dans une tournée de la Méditerranée et l'Atlantique.

Un programme tourné vers la Francophonie économique et numérique



A l'occasion de son escale tangéroise, le bateau sera ouvert aux visiteurs. Un programme tourné vers la Francophonie économique et numérique est également en cours de préparation par l'association Hermione-Lafayette.

"Chaque escale donne l’opportunité aux gabiers en herbe de faire visiter la frégate au grand public. Ils vont à la rencontre des visiteurs à quai et prennent part à des échanges et à des animations leur permettant de partager et d’enrichir leur expérience", explique l'association dans un communiqué.

"L’escale à Tanger, la première grande escale, est une étape phare pour la Francophonie", explique au HuffPost Maroc Aurélie Chatelard, chargée de communication de l'association.

La francophonie à l'honneur



Un voyage organisé en collaboration avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), célébrant les deux ans de l'association Libres Ensemble, fondée par l'OIF et "qui promeut la paix et le respect comme un droit inaliénable, la diversité comme une richesse à chérir, la solidarité et le vivre ensemble".

Les 350 matelots qui effectueront ce voyage atlantico-méditérannéen sont issus de 34 pays membre de l'OIF.

C'est en 1780 que le général de Lafayette se rend en Amérique à bord de bateau, qui coulera 13 plus tard au large du Croisic. Un trajet que cette réplique reprendra en 2015, en grande pompe.