French Montana accusé de plagiat

2017 BET Awards – Arrivals – Los Angeles, California, U.S., 25/06/2017 - French Montana. REUTERS/Danny Moloshok | Danny Moloshok / Reuters

RAP - Une battle juridique de rappeurs en perspective. Le rapeur américain d'origine marocaine French Montana est accusé par un compatriote, Assil Youssef, dit Yo Asel, de lui avoir volé le "beat" d'une chanson.

Selon Page Six, l'affaire remonte à 2015. Yo Asel, alors fan de French Montana, qu'il considère comme un "modèle", envoie à ce dernier la démo d'un de ses titres, "Sleep8"5, par mail. Un message auquel French répond en demandant au jeune rapeur "d'en envoyer plus" comme le rapporte la plainte, reprise par Page Six.

Quelques mois plus tard French Montana et le rapeur Dieuson Octave sortent le titre Locksaw, une chanson qui, selon Yo Asel, cité par le site "reprend une partie légèrement modifié du morceau instrumental envoyé à French, sans son consentement".

Un titre sortie en 2016 et qui totalise depuis plus de 100 millions de vues sur Youtube:

Sollicité par le site Page Six, le porte-parole de French Montana n'a pour sa part pas souhaité répondre.