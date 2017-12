METEO - L'hiver s'installe au Maroc. La Direction de la Météorologie nationale (DMN) annonce de fortes pluies qui seront accompagnées par des rafales de vents forts variant entre 55 et 80 km/h, lundi dans plusieurs provinces du Maroc.

Des pluies fortes allant de 35 à 60 mm sont prévues lundi de 9h à 15h dans les provinces de Tanger, Fahs-Anjra, M'diq-Fnideq, Larache, Chefchaouen, Ouezzane, Kénitra, Sidi Kacem et Sidi Slimane, indique dimanche la DMN dans un bulletin météorologique d'alerte relayé par la MAP.

Des pluies fortes sont également annoncées par la DMN lundi de 12h à 22h, dans les provinces de Rabat, Salé, Skhirat-Témara, Khemissat, Ben Slimane, Mohammedia, Casablanca, Nouaceur, Mediouna, Berrechid, Settat, Khouribga, Khenifra, El Jadida, Sidi Bennour, Safi et Essaouira.

Des chutes de neige également prévues

La DMN annonce par ailleurs des chutes de neige abondantes, du lundi au mardi, et un temps froid du mardi au jeudi prochains dans plusieurs régions du royaume.

Mardi 5 décembre, le ministère de l'Intérieur avait lancé le plan contre le froid pour venir en aide aux principales populations concernées par la baisse des températures. Sont particulièrement concernés les habitants des zones montagneuses et rurales, souvent enclavées, qui manquent de nourriture ou d'affaires chaudes pour affronter l'hiver.

Le ministère de l’Intérieur avait ainsi ordonné aux walis et gouverneurs d'activer les centres de commandement provinciaux, afin de suivre la situation et de prendre les mesures nécessaires pour protéger les populations les plus démunies.