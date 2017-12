Un film sur l'enfance de Céline Dion est en préparation

2017 Billboard Music Awards – Show - Las Vegas, Nevada, U.S., 21/05/2017 - Celine Dion performs "My Heart Will Go On." REUTERS/Mario Anzuoni | Mario Anzuoni / Reuters

CINÉMA - L'actrice française Valérie Lemercier a annoncé cette semaine qu'elle ferait un film biographique sur Céline Dion. Ceci dit, un autre projet de film sur la diva de Charlemagne est en préparation au Québec, selon le Journal de Montréal. Le scénario est écrit par le réalisateur Marc-André Lavoie, Adrien Bodson ainsi que Jimmy Dion, un neveu de Céline.

Le film, dont le titre est "Ce n'était qu'un rêve", est le premier projet de film sur Céline approuvé par cette dernière. "On travaille main dans la main avec Céline et la famille Dion", explique Lavoie au Journal de Montréal. "On a Jimmy Dion (neveu de Céline) dans l'équipe de scénaristes du film et on est constamment en communication avec Céline. Notre première rencontre avec elle, l'été passé, devait durer 30 minutes, mais on est finalement restés avec elle pendant six heures. Elle est extrêmement généreuse. Mais avant tout, elle est tombée en amour avec l'angle du film", dit-il.

Même Maman Dion a donné son approbation, tout en demandant à l'équipe de faire le film "avant qu'elle parte."

Le film se situera à Charlemagne dans les années 1970. Il est à propos de l'enfance de Céline, de sa naissance jusqu'à sa rencontre avec René Angélil, alors qu'elle avait 12 ans. On y verra aussi les relations de Céline avec ses 13 frères et soeurs.

La première version du scénario est écrite. Le producteur du film est Orange Médias. Il espère pouvoir tourner le film d'ici un an et demi avec un budget d'au moins 5 millions $.

M. Lavoie indique que le réalisateur du film n'a pas encore été choisi et que le le casting sera considérable parce que toute la famille Dion sera reconstituée. De plus, il va falloir trois jeunes actrices qui chantent bien pour jouer Céline à différents âges.