La boulette de protocole d'Ed Sheeran face à au prince Charles

PEOPLE - Prière de lâcher ce bras royal. Le 7 décembre, Ed Sheeran a été distingué au Palais de Buckingham par le prince Charles de Galles. Mais le chanteur britannique s'est permis un peu trop de familiarité avec l'héritier de la couronne britannique, et a par la même occasion enfreint le protocole.

L'année 2017 a été synonyme de succès pour Ed Sheeran, qui est devenu avec son album "Divide" et le tube "Shape of you", l'artiste le plus écouté sur Spotify. Il est également devenu jeudi Membre de l'Ordre de l'Empire Britannique, titre qui récompense une personne pour ses services rendus à la communauté britannique ou l'influence qu'il a pu avoir, et que l'artiste a reçu de la main du prince Charles.

Mais alors que le futur roi d'Angleterre lui serrait la main, Ed Sheeran a lui aussi saisi l'avant-bras du prince Charles, comme le montre la photo ci-dessous. Un geste strictement prohibé par le protocole britannique, qui stipule que les contacts entre les citoyens lambdas et les membres de la famille royale doivent être à l'initiative de ces derniers, exclusivement. En clair, si le prince veut serrer la main de Ed Sheraan, celui-ci peut répondre, mais il ne peut en aucun cas toucher le prince comme il l'a fait.

Heureusement pour l'artiste, le prince n'a pas eu l'air de s'en soucier. Ed Sheeran de son côté, était particulièrement touché: "Mon grand-père était un royaliste convaincu. Il avait toutes les plaques commémoratives, et il est mort il y a quatre ans jour pour jour, alors c'est une jolie manière de boucler la boucle. Je pense qu'il aurait été assez fier", a confié le chanteur, cité par le DailyMail.