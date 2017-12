Chemseddine Lamrani, alias Dz Joker, a publié samedi 09 décembre 2017 une nouvelle vidéo pour exprimer à son tour son soutien au peuple palestinien contre la décision du président américain, Donald Trump, de reconnaître Jérusalem comme capitale israélienne. Le youtubeur, qui reproduit le même style de slam de ses précédentes oeuvres, dénonce notamment la passivité, l'hypocrisie, voire une schizophrénie de certaines réactions chez les autorités et les peuples.

Dans cette nouvelle vidéo, Chamseddine demande à maintes reprises "Pardon" à la Palestine. Le youtubeur annonce d'emblée au peuple palestinien que "nous ne viendrons pas" le libérer, comme pour rappeler les fausses promesses de solidarité émises depuis des décennies par plusieurs Etats et sociétés civiles. "Tous ce que nous ferons est publier des images sur lesquelles est écrit "We love Gaza"", dit-il.

Le youtubeur dénonce quelques secondes plus tard le mutisme des médias. "Pardon mais les médias ne te voient pas. Ceci est de ta faute, tu n'es pas Los Angeles, New York ou Paris". Et, de toute manière, la passivité prédomine, quand même les malheurs et souffrances que vivent les Palestiniens sont révélées par les médias.