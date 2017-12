Donald Trump regarde la télévision jusqu'à 8 heures par jour

ETATS-UNIS - Donald Trump, qui a déclaré le mois dernier qu'il est trop occupé à "lire des documents" pour regarder la télévision, passe jusqu'à huit heures devant la télé chaque jour, selon un nouveau rapport.

Des sources à la Maison Blanche ont dit ce samedi 9 décembre au New York Times que le président américain regarde au moins quatre heures -et parfois jusqu'à deux fois plus- par jour le petit écran, ce que le journal décrit pour Donald Trump comme "une bataille d'auto-préservation heure par heure".

"Vers 5h30 du matin, le président Trump se réveille et se branche sur la télévision dans la chambre principale de la Maison Blanche, rapporte le NYT. Il se met sur CNN pour les infos, passe sur l'émission 'Fox & Friends' pour les messages et idées débattus, regarde parfois le 'Morning Joe' sur MSNBC parce que, soupçonnent ses amis, ça le met de bonne humeur pour la journée."

La télévision lui sert de "munition" pour ses envolées sur Twitter, selon le New York Times. Personne n'est autorisé à toucher la télécommande, sauf lui et le personnel technique de la Maison Blanche. S'il rate un passage important, il le regarde plus tard, en replay.

Il y a une télévision de 60 pouces dans la salle à manger de la Maison Blanche que le président garde à l'œil pendant les réunions, rapporte encore le NYT.

Donald Trump apprécie particulièrement Jeanine Pirro de Fox News, Sean Hannity et Laura Ingraham, et déteste Don Lemon de CNN.

Parlant aux journalistes à bord d'Air Force One lors de son voyage en Asie le mois dernier, Donald Trump avait rejeté l'idée qu'il a le temps de regarder la télévision. La raison: les documents. "Croyez-le ou non, même quand je suis à Washington ou à New York, je ne regarde pas beaucoup la télévision, avait confié le président à la presse. Je sais qu'ils (ses détracteurs, NDLR) aiment dire ça. Les gens qui ne me connaissent pas, ils aiment dire que je regarde la télévision - les gens avec de fausses sources. Vous savez, faux journalistes, de fausses sources. "

Il avait ajouté: "Mais je ne regarde pas beaucoup la télévision. Principalement à cause des documents. Je lis des documents. Beaucoup. Et différentes choses. En fait, je lis beaucoup plus - je vous (les journalistes de presse écrite, NDLR) lis beaucoup plus que je ne regarde la télévision."