2017, l'année des sourcils les plus étranges de l'histoire!

Jusque-là on se contentait de les épiler ou donner l'illusion de sourcils plus fournis, mais depuis cette année les sourcils sont au coeur de nombreuses expérimentations. On les redessine façon plumes ou barbelés, on les ondule... et on en fait des sapins de Noël.

Avril a été synonyme de sourcil plume



Il a fallu que Stella Sironen, une artiste maquilleuse finlandaise poste sur son compte Instagram des fameux sourcils plumes pour qu'une nouvelle tendance voie le jour. Figurez-vous que la publication a été prise au sérieux. Certaines adorant, d'autres détestant, et de nombreuses beautistas se sont amusées à reproduire cette nouvelle technique.

Fin avril: le sourcil barbelé



C'est vrai que pendant longtemps, on les a simplement épilés, brossés, voire colorés, mais jamais vraiment stylisés. Après les sourcils « plume », voici les sourcils barbelés.

Août: le sourcil ondulé



Après avoir connu la tendance de la plume, le sourcil se voit proposer d'être dessiné en vague.

Septembre a vu naître le sourcil tressé



Cela prendrait des heures à en croire l'instigateur du courant. Les poils étant courts, armez-vous de patience si vous souhaitez créer l'illusion parfaite.

Décembre a vu éclore le sourcil... sapin de Noël.



On a tous quelqu'un autour de nous qui tripe un petit peu trop Noël. Dès le 1er novembre, il fait le sapin, le magasinage de cadeaux est entamé, il chante Vive le vent. Et cette année, ne faites pas le saut en le voyant arriver avec des sourcils en sapins de Noël, la nouvelle folie sur les réseaux sociaux.

Christmas Tree Eyebrows are here. Why stop at your sweater? Spread Christmas joy via your face. 🎄✨😏 #ChristmasTreeEyebrows (See full video on my YouTube channel) Une publication partagée par Taylor R (@taytay_xx) le 5 Déc. 2017 à 6h57 PST

Et vous quelle tendance seriez-vous prêtes à adopter?