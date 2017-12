TRANSPORT - Avis aux voyageurs qui souhaitent prendre un train ce week-end sur l'axe reliant Casablanca et Tanger. Des travaux seront effectués dans la nuit de samedi à dimanche sur cet axe ferroviaire, indique l'Office national des chemins de fer (ONCF). La même source précise qu'un dispositif spécial sera à ce titre mis en place "en vue d’assurer la continuité du service pour les voyageurs".

L'ONCF annonce ainsi qu'il procédera, le dimanche 10 décembre de minuit à 11 heures, à la suppression de 4 trains sur la totalité de leur parcours entre Tanger et Dalia (à 15 km de Tanger) et qu'il assurera le transbordement des voyageurs par autocars de 4 autres trains supprimés partiellement sur le même parcours.

Par ailleurs, il sera procédé, du samedi 9 décembre à 21h00 jusqu’au dimanche 10 décembre 2017 à 11h00, à l'arrêt des circulations sur une voie entre Casa-Voyageurs et Mansouriah, indique l’ONCF, notant que de ce fait, un programme de circulation spécial sera mis en place durant cet intervalle, sur cet axe.

"Conscient des désagréments occasionnés", l'ONCF précise que les voyageurs pourront s'assurer des heures de départ auprès des agents ONCF dans les gares et à bord des trains, mais aussi en consultant les affiches et les moniteurs de téléaffichage en gare, le site web et la page Facebook de l'office, ou en contactant le Centre de Relations clients au 2255, opérationnel chaque jour et 24 heures sur 24, reste toujours ouvert pour toute assistance nécessaire.

Plusieurs chantiers en cours

Ces travaux interviennent dans le cadre des grands chantiers de développement et de modernisation du réseau ferré national, indique l'office. Les travaux de remaniement du carrefour ferroviaire de Casablanca et du triplement de la voie entre Casablanca et Kenitra impliquent ainsi une nouvelle phase la nuit du samedi 9 au dimanche 10 décembre 2017, relative aux travaux de remaniement voie et caténaire entre Casa-Voyageurs et Ain-Sebaa et en gare de Mohammédia, poursuit le communiqué de l'ONCF.

En parallèle à ces chantiers, des travaux de mise en service d'un nouveau système de signalisation en gare de Tanger seront réalisés le même week-end, ajoute-t-on.

"Dès leur achèvement, ces projets qui enregistrent aujourd’hui des taux d’avancement importants, permettront d’augmenter la capacité et de renforcer la robustesse du réseau et d’offrir plus de cadence, de ponctualité et de confort aux clients", conclut le communiqué.