Air Algérie: de possibles perturbations dans les réservations

Frankfurt, Germany - March 30, 2017: Air Algerie Boeing 737-8D6 at the Frankfurt international airport | typhoonski via Getty Images

Des perturbations pourraient affecter le fonctionnement des systèmes de réservation et d'enregistrement des passagers de la compagnie Air Algérie suite au basculement vers le nouveau système de réservation Amadeus, a indiqué cette compagnie aérienne dans un communiqué.

La migration de son système de réservation actuel vers celui d'Amadeus sera lancé dimanche 10 décembre en cours, a précisé la même source.

Ces perturbations interviendraient durant les premiers jours de ce basculement du système de réservation et d'enregistrement des passagers.

Ce transporteur public aérien explique qu'à travers le système Amadeus, "cette évolution marque un changement stratégique témoignant de la volonté d'Air Algérie d'offrir à ses clients de meilleures prestations de services en optant pour des moyens toujours plus modernes à la pointe de la technologie".

Pour rappel, un accord avait été signé en mai dernier entre Air Algérie et le groupe international Amadeus IT, spécialisé dans les systèmes de réservation et de la vente des services de voyage.

Baptisé "Passenger services system", ce système va permettre une gestion automatique de la billetterie, de l'émission des billets, de l'enregistrement, du e-paiement, du service web et du programme de fidélisation d'Air Algérie.

L'autre avantage est une plus grande collaboration entre Air Algérie et les intermédiaires agréés et agences de voyage, et ce, en partageant la même plateforme de réservation de billets et de vente des produits de voyage.

