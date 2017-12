Les images déchirantes d'un ours polaire mourant de faim à cause du réchauffement climatique

CLIMAT - Des images qui brisent le cœur. Difficile de regarder cette vidéo réalisée par un photographe du National Geographic et publiée le 5 décembre sur les réseaux sociaux. Prise sur l'île de Baffin Island, dans l'archipel arctique canadien, la séquence montre un ours polaire décharné, affamé et à bout de force, déambulant péniblement sur une plaine à la recherche de nourriture.

Dans un dernier effort, il fouille une poubelle, mais n'y trouve rien de consistant. La gueule écumante, il s'effondre à terre, l'estomac vide. Ceci a été tourné dans un but: sensibiliser la population au réchauffement climatique.

"Voici à quoi ressemble la famine. Les muscles s'atrophient. Plus d'énergie. C'est une mort lente et douloureuse. Quand les scientifiques disent que les ours polaires disparaîtront au cours des 100 prochaines années, je pense à la population mondiale de 25.000 ours qui meurent de cette manière. (...) La simple vérité est la suivante: si la Terre continue à se réchauffer, nous perdrons des ours et des écosystèmes polaires entiers. Ce gros mâle n'était pas vieux et il est certainement mort dans les heures ou les jours qui ont suivi ce moment. Mais il y a des solutions. Nous devons réduire notre empreinte carbone, manger de nourriture saine, arrêter de couper nos forêts et commencer par mettre la Terre à l'honneur", explique le photographe Paul Nicklen en légende de la vidéo, précisant que l'équipe de tournage était en pleurs en filmant cette séquence.

L'audience de ce message de sensibilisation promet d'être très large, puisque la vidéo, devenue virale en quelques jours, cumule déjà près de 2 millions de vues sur Facebook et Instagram.

En novembre dernier, 200 ours polaires se sont retrouvés amassés sur une île arctique russe à cause du réchauffement climatique.