Le col roulé géant, le vêtement dont on aurait pu se passer pour l'hiver

INSOLITE - Une grande écharpe? Une chaussette géante? Une robe pull? Un col roulé qui descend jusqu'aux chevilles? Difficile à dire quand on regarde la photo de cet étrange accoutrement repéré par le DailyMail.

Voici donc la réponse: il s'agit d'une écharpe "tube" en mohair conçue par un designer bulgare du nom de Dukyana. Sur son site, on apprend que cette petite beauté est en vente pour la modeste somme de $280.

Pour ce prix là, vous pourrez avoir les bras et les mains au chaud, à tel point que vous ne pourrez même pas vous en servir. Selon le DailyMail, les heureux possesseurs de ce grand accessoire ont toutefois estimé qu'il les faisait apparaître "sans forme".

L'écharpe géante a quoi qu'il en soit beaucoup fait rire les internautes qui s'en sont donnés à cœur joie. Le site de vente en ligne Glami a par exemple publié une photo de celle-ci sur Facebook en demandant de taguer "une amie qui a besoin de ce pull parce qu'elle a toujours froid", ce qui n'a pas manqué d'être très partagé.

Par contre, soyons honnêtes, on ne dirait pas non à cette écharpe pour faire office de plaid amélioré quand on est bien au chaud sur son canapé.

