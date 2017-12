Soukra.co: Le site qui célèbre l'artisanat tunisien aux États-Unis, lancé par une New-Yorkaise

Soukra.co, c'est là où l'artisanat tunisien s'exporte aux États-Unis. Vêtements et objets de déco aux couleurs chaudes de la Tunisie, du hand-made, des pièces uniques, soigneusement dénichées par Pauline Eveillard.

New-Yorkaise de 35 ans, Pauline a décidé de lancer son e-commerce "Soukra", une ville qui lui tient à coeur et où elle s'était créée des souvenirs.

C'est dans le cadre d'un voyage de classe, au début des années 2000, alors qu'elle était toujours étudiante en Histoire de l'Art à L'université Tuft, qu'elle visite la Tunisie pour la première fois.

L'année suivante, 2005-2006, Pauline reçoit une bourse Fullbright pour étudier les mosaïques de la Rome Antique en Tunisie.

"J'ai non seulement étudié les mosaïques romaines, mais je me suis faite des amis pour la vie. La raison pour laquelle je suis retournée en Tunisie très souvent", révèle-t-elle au HuffPost Tunisie.

Après sept années passées à travailler au seind de World Monuments Fund, une organisation à but non lucratif qui opère pour la conservation de l'architecture et de l'héritage culturel dans le monde, elle décide de quitter son job en mai 2016 pour lancer "soukra.co".

"soukra.co célèbre la Tunisie, à travers la vente de pièces uniques venant de la Tunisie", explique-t-elle, "Je l'ai créé pour soutenir la communauté de créateurs tunisiens, de connecter les "tastemakers" (influenceurs) et favoriser l'entente mutuelle".

En 2010, Pauline avait déjà commencé un projet dans ce sens. "Fouta Lifestyle", où le produit phare, le seul, était les foutas tunisiennes. "J'ai vite réalisé que les fouta n'étaient pas suffisantes", révèle-t-elle. C'est ainsi, désiereuse de faire briller la culture tunisienne, elle développe soukra.co.

Parmi ses objectifs ultimes, celui d'encourager les entrepreneurs et surtout de promouvoir la Tunisie en tant que destination.

Sur le site, elle consacre aussi un espace "blog", dédié aux gens de la Tunisie, aux endroits et aux produits tunisiens.

"Je cherche des designers et des entrepreneurs sociaux qui travaillent dans le domaine de l'artisanat, afin de créer des produits aussi beaux, pratiques que modernes", dit Pauline.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.