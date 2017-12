Une adolescente aveugle exprime par la photo une vision du monde comme personne

Le regard de Roesie Percy se distingue de celui de la plupart des photographes.

Cette jeune fille de 16 ans, originaire de Bristol, dans le sud-ouest de l'Angleterre, est officiellement considérée comme aveugle. Sa vision centrale est nulle, sa vision périphérique et sa perception de la profondeur réduites.

"Ce que la plupart des gens discernent à soixante mètres, je ne le vois qu'à trois mètres avec mon œil gauche et à un mètre avec mon œil droit", explique-t-elle au HuffPost.

Mais ce handicap ne l'empêche pas de capturer de superbes images, qu'elle partage sur Instagram via son compte @a_blind_photographer (une photographe aveugle, NDLR).

"Je pense que les autres photographes accordent une place primordiale aux détails. Moi qui suis incapable de les distinguer, je favorise plutôt les couleurs vives et les effets de contraste."

Elle prend la plupart de ses photos avec son iPhone 7, en se rendant en cours à la Bristol Cathedral Choir School ou bien en pratiquant l'aviron au sein du club de la ville, dont elle fait partie depuis près de cinq ans.

Elle aime tout particulièrement immortaliser les couchers de soleil et les reflets observés dans sa ville natale, qui forment à ses yeux des scènes et des compositions éclatantes. Mais c'est à New York, où elle s'est rendue en octobre, qu'elle a pris l'une de ses photos les plus mémorables.

"J'adore celle-ci parce qu'elle est vraiment typique de New York, et que le reflet des immeubles dans les vitres est assez chouette. Les deux personnes qui ont vu que je les photographiais et se sont mises à faire des grimaces me font aussi beaucoup rire."

"Mes images préférées du mois d'octobre"

Roesie reconnaît que son handicap lui a valu de recevoir "beaucoup plus de soutien sur certaines choses", mais elle a toujours refusé de le considérer comme un obstacle. "Étant malvoyante de naissance, j'ignore totalement ce que serait ma vie avec une vision normale", ajoute-t-elle.

Les deux lieux où Roesie Percy trouve le plus d'inspiration pour son art: New York et Bristol, sa ville natale, dans le sud-ouest de l'Angleterre.

La jeune fille ne sait pas encore précisément ce qu'elle souhaite faire de sa vie professionnelle, mais une chose est sûre: la photo tiendra une place essentielle dans son avenir.

"J'apprends sans cesse de nouvelles techniques, au niveau de la prise de vue comme des retouches. J'espère que ça me permettra de faire de vrais progrès."

Découvrez ci-dessous quelques-uns de ses clichés

"Reflet mélancolique"

"Salut Bristol! À mercredi."

"Un peu d'air chaud!"

"Pianos de rue"

"Effet de profondeur"

"Vue en contre-plongée d'un pont..."

"Le rouge et le vert sautent aux yeux!"



Vous pouvez consulter le compte Instagram de Roesie Percy ici.

Cet article, publié à l'origine sur le HuffPost américain, a été traduit par Guillemette Allard-Bares pour Fast For Word.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.