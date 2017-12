Les marchés de noël à ne pas manquer au Maroc

SHOPPING - Qui a dit qu’il fallait faire ses valise pour profiter des bons plans et de l’esprit de noël? Voici 9 marchés de noël à Casablanca, Rabat, Tanger et Marrakech, pour partager des moments de convivialité, échanger avec des jeunes créateurs et repartir des paquets plein les bras. Sortez vos agendas (et vos porte-monnaie).

Casablanca

Le marché de Noël du CAFC Casablanca

Bien connu des casablancais, le marché de noël du CAFC est un véritable rendez-vous. Pour sa 3e édition, l'événement à encore frappé fort avec des décorations féérique. Ainsi 100 sapins ont été installés pour donner naissance à une forêt laissant place au rêve et à l'évasion. Des cosmétiques naturelles Mooi, aux articles de déco et accessoires de puériculture MyLittleStore, en passant par les caftans Mautassin, les créations floralesFflo'art, les créations arty-sanales Biyadi collection ou encore les gourmandises Chamita... C'est près d'une cinquantaine d'exposants qui seront réunis sous un même toit pendant 4 jours.

Quand ? Jusqu'au dimanche 10 décembre

Où ? Au CAFC, 103 Avenue Omar Al Khayam, quatier Beauséjour, Casablanca

Prix d'entrée ? Gratuit pour les adhérents du CAFC et sur invitation pour les non cafistes : 150 DH pour les adultes et 50 DH pour les enfants.

Christmas Days - A creative concept store made with Love

Pour sa première édition, le concept store des Christmas Days rassemble une vingtaine de créateurs et d’artisans venus d'univers différents: des collections chill wear Dakaraï, aux créations design et écolo de KOUN, en passant par les tatouages au Henné bio signés The Henna Store ou encore les miels bio Bee Maha, les petites douceurs Lili's gourmandises, les créations NUQTA et les livres 100% jeunesse du Monde Arabe et Afrique de La Petite librairie by Emma... il y en aura pour tous les goûts. Déco, bijoux, accessoires, articles pour enfants, prêt à porter... Ce sont 6 jours de pure évasion qui vous attendent. Le plus? Le corner Tarterie pour déguster une bonne tarte aux pommes accompagnée d'un jus de pomme chaud aux épices, le tout fait maison!

Quand ? Du jeudi 14 au mardi 19 décembre.

Où ? LOCAL BIS’COT, Rue Ibnou Jabir Attabari et rue Ibnou Katir, Lot N°34, local N°3, Mâarif extension, Casablanca.

Prix d'entrée ? Accès libre.

Le Pop Up Souk De Noël

Voila un marché de noël placé sous le thème de la création pop marocaine et de la solidarité. Du mobilier écolo, du prêt à porter fun, de la jolie vaisselle, des accessoires originaux et plein d'idées cadeaux, c'est l'occasion de (se) faire plaisir en faisant une bonne action. Une partie des bénéfices sera ainsi reversée à l'association Sourire de Réda. Cette édition du Pop Up Souk regroupera les créateurs Yassine Morabite, Art-modeste, B.Boudoua, Rock The Kasbah, Melzaz, SanoushK et beaucoup autres pour des jours de partage.

Quand ? Jusqu'au dimanche 10 décembre.

Où ? La Fabrique, 3 rue Jbel Bouiblane - Triangle d'Or, Casablanca.

Prix d'entrée ? Accès libre.

La Caravane éphémère édition Noël

A l'occasion des fêtes de Noël, La Caravane Éphémère prépare une édition très spéciale. Déco, accessoires, beauté, mode, couture traditionnelle... Les caravaniers pourront même confectionner leurs cartes de vœux personnalisées, grâce à deux instabar. Les petits (et les grands) auront également l'occasion d'apprécier un spectacle d'ombres chinoise "Siam et le père Noël" joué tout le week-end par la troupe de l'Aparté. Un pur moment de magie. De plus, la Caravane accueillera l'association Enfance Maghreb Avenir. Les bénévoles collecteront des fonds et ouvriront leur porte à celles et ceux qui, comme Leila Slimani, voudraient s'engager auprès de Najat Limet et son équipe.

Quand ? Jusqu'au dimanche 10 décembre.

Où ? À La Bazenne, Boulevard Moulay Abderrahman, quartier Beauséjour, Casablanca

Prix d'entrée ? Accès libre.

Marché de Noël Dar Bouazza

Bonne nouvelle pour les Darbistes, le marché de noël de Dar Bouazza revient pour une deuxième édition riches en surprises et en découvertes. La coopérative lala rabiaa, Mille Lunes, Darb Outlet, Dk'Or, Coquelicot, Caftanesque, Trendy Lab ou encore ByKaza... Ce sont près de 30 exposants venus de différents univers qui viennent célébrer noël avant l'heure. L'occasion de découvrir de jeunes créateurs et de faire le pleins d'idées.

Quand ? Du vendredi 15 au dimanche 17 décembre.

Où ? O'Darb, Fitness Club, Dar Kenz Tamaris, Dar Bouazza, Casablanca

Prix d'entrée ? Accès libre.

Rabat

Marché de Noël du Lycée Descartes

Décoration, linge de maison, bijoux, jouets, livres, beldi, produits terroirs, cosmétiques, art culinaire, peinture... C'est une journée des plus festives autour de la convivialité et de l'échange qui s'annonce au Lycée Descartes pour repartir le coeur chaud et les bras chargés de cadeaux et de bonnes affaires.

Quand ? Dimanche 10 Décembre de 11h à 17h.

Où ? Lycée français Descartes, Place Jean Courtin, Agdal, Rabat.

Prix d'entrée ? 30 DH.

AIWA Annual Christmas Bazaar

Voila un marché de noël qui n'est plus à présenter: l'AIWA organise son bazar annuel de Noël. Une journée festive et amusante, avec en prime la mission de recueillir des fonds pour les démunis. Comme aux États-Unis, vous pouvez même dire bonjour à Santa.

Quand ? Dimanche 10 Décembre, de 10h30 à 16h30.

Où ? Rabat American School, 1 Bis Rue Emir Ibn Abdelkader, Agdal, Rabat.

Prix d'entrée ? Accès libre.

Marrakech

Le marché de Noël, les enfants du coeur

Organisé par l'Institut Français de Marrakech et l'association Bénévoles Sans Frontières, ce marché de noël Marrakechi sera l'occasion de faire un max d'idées originales et de profiter d'une ambiance chaleureuse. L'ensemble des bénéfices des ventes sera reversé aux familles démunies leur permettant d’opérer des enfants souffrant de maladies cardiaques.

Quand ? Dimanche 17 décembre de 9h à 18h.

Où ? L'Institut français de Marrakech, Route de Targa.

Prix d'entrée ? Accès libre.

Tanger

Le marché de noël de la Légation Américaine Tangier

Niché au coeur de la médina de Tanger, ce charmant marché de noël organisé par The American Legation Institute for Moroccan Studies, au profit d'organisations caritatives sera l'occasion de partager de bons moments en famille ou entre amis. Artisanat, art, décoration, mode... Les tangerois pourront vivre l'ambiance chaleureuse des fêtes de noël, le temps d'une journée où shopping et solidarité se conjuguent à la perfection

Quand ? Le samedi 7 décembre de 10h à 17h.

Où ? American Legation Institute for Moroccan Studies, 8, Rue D'Amerique, médina, Tanger.

Prix d'entrée ? Accès libre.