Le Léonard de Vinci vendu 450 millions de dollars ira au Louvre d'Abou Dhabi

ART - Un tableau du peintre italien Léonard de Vinci, vendu en novembre aux enchères pour un montant record de 450,3 millions de dollars, va être exposé dans le tout nouveau Louvre d'Abou Dhabi, a annoncé ce mercredi 6 décembre le musée sur son compte Twitter.

C'est un coup de projecteur exceptionnel pour ce nouveau musée, que l'homme fort des Emirats arabes unis, le cheikh Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, avait qualifié de "monument culturel mondial" lors de son inauguration le 8 novembre en présence du président français Emmanuel Macron.

Louvre Abu Dhabi is looking forward to displaying the Salvator Mundi by Leonardo Da Vinci. The work was acquired by the Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi for the museum.

