Trois films tunisiens, "Au delà de l'ombre" de Nada Mezni Hfaiedh, "Tunis by night" de Elyes Baccar et "La belle et la meute" de Kaouther Ben Hania, sont projetés dans le cadre de la 17ème édition du Festival du Cinéma Méditerranéen de Bruxelles (Le Med), qui met à l’honneur des films issus des pays du bassin méditerranéen avec la participation de 23 pays et la projection de près de 70 films.

Le film "La Belle et la meute" est d'ailleurs en lice pour la compétition officielle.

Cette édition met à l'honneur les femmes à travers le choix des films, la présence des réalisatrices et actrices mais aussi par un jury spécial 100% féminin, composé, entre autres, de la franco-tunisienne Hind Meddeb.

Le Med "a voulu dresser le portrait culturellement métissé des femmes d’aujourd’hui à travers des films dans lesquels elles résistent, créent, cassent, démontrent et démontent les stéréotypes, dérangent, stimulent et changent notre regard", soulignent les organisateurs.

