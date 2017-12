FOODPORN - Wendy Kou est acheteuse dans le domaine du luxe. Et pendant son temps libre, cette passionnée de dessert confectionne de merveilleux gâteaux, et notamment ces cookies géants délirants. Sur son compte Instagram, elle les prend en photo et les filme sous toutes les coutures. À vrai dire, ces images en seraient presque sensuelles tellement c'est appétissant.