MODE - Le Maroc a de nouveau des ambassadeurs pour l'édition 2018 du prix Open My Med. Initiée par la Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM), cette compétition rassemble les jeunes marques de mode les plus prometteuses de la région. Pour cette 8e édition, sur plus de 300 créateurs venus 10 pays du bassin méditerranéen (Maroc, Tunisie, Liban, Egypte, Espagne, France, Israël, Italie, Portugal et Turquie), seuls 27 ont été présélectionnés. Parmi eux, on compte deux griffes marocaines: Zyne et LRNCE.

Après Amine Bendriouich, lauréat de l’année 2017, Zyne et LRNCE seront donc en lice pour faire partie des 13 lauréats qui bénéficieront d'un accompagnement ciblé d’une valeur de 30.000 euros (environ 320.000 dirhams), axé sur les 3 attentes fondamentales des jeunes marques: plateforme de marque, communication et commercialisation. Mais connaissez-vous ces 2 marques prometteuses, que vous pouvez par ailleurs soutenir pour cette compétition?

Zyne

Portée par Zineb Britel et Laura Pujol, Zyne est une jeune marque qui réinvente la babouche traditionnelle marocaine pour une version terriblement mode. Strass, perlage, franges ou encore juxtapositions de matières... La marque transforme le chausson oriental en incontournable du dressing mode grâce à de l'originalité et de l'audace.

LRNCE

Fondée par Laurence Leenaert, une jeune créatrice belge installée Marrakech, LRNCE (lettres clin d'œil à son prénom), développe des produits inspirés des motifs berbères à l'échelle internationale. Des tapis aux sacs en passant par les textiles ou la poterie, la marque met en lumière l'âme de Marrakech et du désert marocain dans des créations artistiques et intemporelles.

Pour voter, il faudra se rendre sur la page Facebook de la Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode, et liker la photo correspondant à la marque. Les votes seront ouverts jusqu’au 18 décembre 2017. L'annonce des noms des 13 gagnants se déroulera le 15 janvier prochain, lors de la Fashion Week parisienne.